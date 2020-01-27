Дороги и не только: особенности программы развития инфраструктурных объектов ЕБРР

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 15 января, заверил, что правительство "оставит в прошлом" подход "ямочных ремонтов", и утвердил перечень дорог, которые будут строиться и ремонтироваться в 2020 году. Для реализации этой цели на 2020 год в Дорожном фонде уже заложено более 66 млрд грн, где 31,5 млрд грн - бюджетные средства, а 20,5 грн - средства международных организаций. Именно на помощь последних в Кабмине возлагают самые большие надежды, ведь в государственном бюджете до сих пор не найдены 14 млрд грн из озвученной суммы.

Одним из таких партнеров по финансированию программы развития региональных дорог выступает Европейский банк реконструкции и развития. В рамках подписанных договоренностей ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии, а первый транш составит не менее 300 млн евро. Какие условия кредитования инфраструктурных объектов в регионах, почему одной из первых областей в программе стала Полтавская область во главе с председателем ОГА Олегом Синегубовым, и как работает в области новосозданное государственное предприятие "Агентство местных дорог" (АМД) под руководством Алексея Басана - разбирался "Апостроф".

На совместной встрече представителей ЕБРР, Министерства инфраструктуры Украины и руководителей областных государственных администраций относительно сотрудничества по вопросам финансирования проектов развития инфраструктуры было отмечено, что приоритетом в данном механизме кредитования являются мосты, переходы и автодороги. Впрочем, не менее важными в рамках программы остаются и наиболее разрушенные участки автодорог по основным маршрутам.

Участие в мероприятии приняла и делегация из Полтавщины в составе представителей облгосадминистрации и директора государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексея Басана, которые будут одними из первых реализовывать программу по инфраструктурному восстановлению.

Кроме того, 21 января текущего года было проведено совещание по инициативе председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, представителей ЕБРР, председателя "Укравтодора" Александра Кубракова и директора "Агентства местных дорог" Алексея Басана, во время которого был утвержден пилотный проект по привлечению средств ЕБРР на восстановление стратегических дорог Полтавской области.

Фото: председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов и директор АМД Алексей Басан

Агентство местных дорог

Государственное предприятие "Агентство местных дорог" было создано в 2018 году с целью реформирования системы строительства, обслуживания и ремонта автомобильных дорог в Полтавской области. На баланс новой организации "Укравтодор" передал сеть автодорог местного значения общей протяженностью 7820,3 км.

Впрочем, основные проблемы ремонта и развития сети местных автодорог, в том числе и в Полтавской области, заключаются в отсутствии достаточного финансирования. Бюджетное финансирование покрывает лишь 10% необходимой сметы расходов. В связи с этим программа финансирования Европейского банка реконструкции и развития является неотъемлемой составляющей реализации намеченного плана работ.

Стоит отметить, что программа ЕБРР предусматривает модернизацию ряда объектов транспортной инфраструктуры - от реализации проекта по расширению Харьковского метрополитена до участия Украины в развитии Панъевропейского проекта коридоров. Однако перспектива привлечения финансирования под такие объекты во многом будет зависеть от успешности сотрудничества и на местных уровнях. Поэтому программа ЕБРР с тем же "Агентством местных дорог", кроме практической цели, должна стать показательным примером эффективного сотрудничества международного финансового учреждения и регионального государственного украинского предприятия.

Директор Агентства Алексей Басан, представляя проект ремонта местных дорог в Полтавский области при поддержке кредитных средств, рассказал о целесообразности выделения 800 млн грн на этот проект.

Фото: Директор "Агентства местных дорог" Алексей Басан и председатель "Укравтодора" Александр Кубраков

"С учетом "Программы...на 2020-2024 года" и кредита ЕБРР будет создана финансово-организационная основа для ремонта основных дорог области, соединяющих районные центры, дорог областного и государственного значения, будут обеспечены транспортные маршруты для транзитного автотранспорта, налажена автотранспортная связь с соседними областями. Реализация этих мероприятий значительно улучшит инфраструктуру области, что, в свою очередь, скажется и на инвестиционной привлекательности региона и активизирует его развитие", - сообщил Басан, добавив, что привлечение международный финансовых организаций для обеспечения ремонта местных дорог и контроля качества в соответствии с международными стандартами - определены стратегической задачей для деятельности Агентства в 2020 году.

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Фото: Во время встречи председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, представителей ЕБРР, председателя "Укравтодора" Александра Кубракова и директора "Агентства местных дорог" Алексея Басана

Учитывая, что на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил, что его организация выбрала Украину как приоритетную страну в регионе и планирует обеспечить финансирование проектов в Украине в объемах больших, чем в прошлом году (то есть более $1,115 млрд, - ред) - цель агентства вполне логична и, с высокой долей вероятности, реалистична. Поэтому с января этого года АМД занимается разработкой пилотного проекта по привлечению средств ЕБРР в объеме 30 млн евро на ремонт дорог Полтавской области.

Прозрачность и транспарентность

Серьезным основанием для повышения эффективности финансовой деятельности местных органов самоуправления является обеспечение транспарентности: все метрики, стадии выполнения, результаты деятельности должны постоянно размещаться на сайтах организаций и быть доступными для ознакомления гражданами.

С целью обеспечения дальнейшей эффективности и прозрачности деятельности Агентство работает над тем, чтобы организовывать отбор подрядчиков и соисполнителей через проведение тендеров. Предконтрактной работе, унификации договоров на выполнение работ, контролю, возможному арбитражу и организации производственного процесса способствует то, что персонал Агентства прошел обучение о применении международных принципов FIDIC.

Кроме того, предприятием была налажена работа 9 сертифицированных технадзоров с автомобилями, в которых установлены GPS-трекеры, для осуществления внутреннего контроля, проверки качества работы подрядных организаций.

"Агентство регулярно проводит Skype-конференции по объектам. В настоящее время инспекторская группа специалистов имеет все необходимое контрольно-измерительное оборудование для проверки качества работ. Недавно для группы приобретен современный GPS-приемник, который позволяет получать данные о площади и объемах выполненных работ с точностью до 15 мм на любом участке области. После предоставления дополнительного финансирования в Агентстве запланировано создание собственной контрольно-измерительной и испытательной лаборатории", - рассказали на предприятии.

Важный элемент рабочего процесса - мониторинг состояния выполненных объектов, по выявленным дефектами которых осуществляется претензионная работа с требованиями соблюдения гарантийных обязательств исполнителями. Например, в прошлом году было выполнено более 30 гарантийных ремонтов подрядчиками.

Ложка дегтя

По словам Басана, в Агентстве понимают, что за последнее время технологии сооружения дорожного полотна существенно изменились. Изменения вызваны в первую очередь увеличением транспортного движения и нагрузок на автодороги, что требует технического переоснащения. Особенно катастрофически автодороги разрушаются от проезда большегрузного транспорта в летний период, о чем Агентство неоднократно информировало Управление Патрульной полиции и Укртрансбезопасности.

Для решения этой проблемы АМД использует новейшие технологии, модифицированные асфальтобетоны, а также совместно с международными и отечественными специалистами разрабатывает конструктивы дорожной одежды, что в свою очередь обеспечивает безопасность дорожного движения, уменьшает уровень шума и расход топлива для автомобилей. Кроме того, указанный подход к ремонту дорог значительно увеличит срок их эксплуатации.

"Увеличение финансирования позволит также перейти на использование дополнительных вспомогательных укрепляющих конструкций, таких, как армосетки, геотекстиль и другие геосинтетические материалы", - отмечают в АМД.

Кроме того, в настоящее время в дорожно-строительной отрасли Полтавской области отсутствует достаточное количество высококвалифицированных специалистов и подрядчиков.

В условиях низкой поддержки местных органов власти не развивается партнерство по совместному финансированию проектов местной инфраструктуры.

Постоянный недостаток финансирования, нарушения межремонтных сроков и игнорирование транспортниками установленных весовых норм привели к тому, что более 70% автомобильных дорог общего пользования местного значения в Полтавской области требуют капитального ремонта, а для 24% от общего количества нужен текущий средний ремонт.

Для решения существующих проблем в Агентстве предлагают ряд следующих решений.

"Очень важно создать областной дорожный фонд, наполнение которого будет осуществляться за счет штрафов с перегрузов, превышения скорости и других поступлений. Также мы считаем целесообразным реализовать программу размещения площадок для весовых комплексов и возможности внедрения взвешивания большегрузного автотранспорта во время движения (WIM) на местных дорогах", - отметил Басан в комментарии журналистам.

В целом же, ремонт дорог - это не только выполнение плана по инфраструктурному развитию страны. Это, в первую очередь, обеспечение надежного и безопасного движения по автомобильным дорогам, как местного значения, так и общенационального. Безопасность на дорогах должна стать приоритетом для правительства и органов местного самоуправления. Поэтому сотрудничество с такими организациями, как Европейский банк реконструкции и развития, позволяет гораздо быстрее "залатать дыры" в дорожно-транспортной системе Украины и планировать строительство более глобальных и важных инфраструктурных объектов.