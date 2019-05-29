Украина не использовала миллиарды помощи ЕС: в чем причина

В Украине разразился очередной скандал, который остался почти незамеченным на фоне бурных политических событий. Речь идет о ненадлежащем использовании финансовой помощи, которую Европейский Союз выделяет на проведение реформ в нашей стране. Сумма неиспользованных средств, по некоторым данным, оценивается в миллиарды евро. "Апостроф" разбирался, о каких средствах идет речь, и почему они не используются по назначению.

Украина не использует "надлежащим образом" миллиарды, выделяемые Европейским Союзом на проведение реформ. Об этом заявил в середине мая глава представительства Евросоюза в нашей стране Хьюг Мингарелли.

Речь, ни много ни мало, - примерно о 8 миллиардах евро. Значительная часть этих средств вообще не используется по разным причинам.

Ошибочка вышла

В представительстве ЕС "Апострофу" сообщили, что "некоторые украинские СМИ" ошибочно приписали Хьюгу Мингарелли слова о "неиспользованной помощи ЕС в размере 8 миллиардов евро". "По сути (на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией 15 мая, - "Апостроф"), он сказал, что значительную часть средств, которые выделил Европейский Союз на поддержку реформ в Украине, не использовали надлежащим образом. О вышеуказанной цифре в размере 8 миллиардов евро сообщил другой участник встречи", - рассказали изданию в представительстве ЕС в ответ на информационный запрос.

Примем версию представительства ЕС о том, что Хьюг Мингарелли не говорил о не использованных Украиной 8 миллиардах евро, но от этого суть дела не меняется: цифра была названа, и неважно - кем.

"Апостроф" в своем запросе также интересовался, на какие проекты выделялись указанные средства, были ли они предоставлены нашей стране в виде безвозмездной помощи или как кредиты, в течение какого времени выделялись деньги. Но представительство ЕС оставило все эти вопросы без ответа.

Издание направляло запрос с аналогичными вопросами в Министерство финансов Украины, но ответа на него также не последовало.

Откуда деньги?

И все-таки, о каких средствах идет речь? Действительно ли наша страна не использовала 8 миллиардов евро помощи Евросоюза?

Прежде всего, нужно понимать, что это - не безвозмездная помощь, а кредит, точнее - кредиты, которые нужно отдавать, причем с процентами.

"Это - не подарок, никакой не "План Маршалла", по которому нам дают деньги бесплатно", - сказал "Апострофу" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, помимо достаточно дешевого кредитного ресурса, именуемого макрофинансовой помощью, которая идет на покрытие дефицита государственного бюджета Украины, Европейский Союз дает нашей стране деньги, предназначенные на реализацию конкретных программ. "В большей части это – кредитный ресурс, но это - дешевый кредитный ресурс. Это – не долги, которые делает Министерство финансов на внешних рынках почти под 10% годовых (например, в марте 2019 года Минфин разместил 10-летние еврооблигации на 350 миллионов долларов под 9,75%, - "Апостроф")", - отметил эксперт в комментарии изданию.

"В большей части это – кредитный ресурс, но это - дешевый кредитный ресурс" - отметил Олег Устенко в комментарии изданию Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Неужели снова коррупция?

Но можно ли говорить о том, что миллиарды евро (цифра 8 миллиардов евро является оценочной и у некоторых вызывает как минимум удивление) поступают в нашу страну, где не используются по назначению и, не дай Бог, оседают в карманах коррумпированных чиновников или, скорее, на их офшорных счетах?

Речь, вероятнее всего, не об этом, даже если определенная коррупция и имеет здесь место, считают опрошенные "Апострофом" эксперты.

Кредиты, предоставляемые Украине Европейским Союзом (и не только им - здесь уместно вспомнить программы финансирования Международного валютного фонда), сопряжены с определенными условиями, которые наша страна обязуется выполнять, но далеко не всегда это делает. "Здесь существует проблема, связанная с тем, что мы не выбирали тот объем финансирования, который выделялся Европейским Союзом, и, фактически, он безвозвратно от нас уходил", - говорит Олег Устенко. По его словам, есть бюджетный год, и, если деньги не использовать в течение этого бюджетного года, то они возвращаются донору - в данном случае Евросоюзу.

Вряд ли представители ЕС имели в виду коррупцию украинских чиновников, считает исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик. По его словам, каждый транш, будь то кредитные средства МВФ, или Евросоюза, сопровождается определенными условиями. "В том смысле, что, если вы выполняете эти условия, мы вам эти средства даем. Мне кажется, что здесь (в высказываниях Хьюга Мингарелли и других участников встречи 15 мая, - "Апостроф") имелись в виду именно такие средства. Здесь, скорее, имеется в виду, что Украина не выполняет поставленные условия", - заявил он изданию.

В прошлом году Украина не получила транш на 600 миллионов евро из-за невыполнения ряда условий по нему Фото: pixabay.com

В качестве примера Боровик привел неполученный в прошлом году нашей страной транш на 600 миллионов евро из-за невыполнения ряда условий по нему, в том числе антикоррупционных, например, введение автоматической проверки электронных деклараций. "Эти условия есть и сейчас, по новому договору, и, для того чтобы получить следующие 500 миллионов евро Украине нужно полностью обеспечить функционирование автоматической верификации электронных деклараций и проверить порядка 1000 деклараций", - сказал эксперт, добавив, что вряд ли представители ЕС имели в виду случаи конкретной коррупции со стороны украинских чиновников.

Головотяпство и неорганизованность

Скорее всего, такие недоразумения происходят не по причине коррупции, хотя она тоже, как известно, процветает в нашей стране на всех уровнях, а в несогласованности действий, нерадивости, непрофессионализме исполнителей.

"Это, возможно, частично и коррупция, но в основном - саботирование реформ, головотяпство, неорганизованность", - заявил Сергей Фурса. По его словам, многие проекты, на которые выделяются средства ЕС, не реализуются из-за технических моментов, которые зависят, как от правительства, так и от местных властей.

Олег Устенко, в свою очередь, считает, что такие ситуации во многом связаны с тем, что власти на местах не понимали, как нужно эффективно распорядиться предоставляемым ресурсом. "Также это и пробуксовка в донесении месседжа со стороны Европейского Союза", - говорит он, добавляя: "В принципе, это - проблема наша, потому что мы не получили деньги. Это мы виноваты, что не получили эти средства".

При всем при этом хотелось бы услышать официальную позицию заинтересованных сторон, учитывая важность и чувствительность затронутой проблемы.