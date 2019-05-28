Сорвут ли депутаты досрочные выборы: варианты развития событий

После того, как президент Владимир Зеленский решил распустить Верховную раду, не все в парламенте смирились с этим. Многие стали заявлять о неконституционности подобного указа. После заявлений депутаты перешли к делу и в пятницу, 24 мая, зарегистрировали представление в Конституционный суд о признании указа Зеленского о роспуске парламенте неконституционным. "Апостроф" разбирался, при каких условиях досрочные выборы могут не состояться.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский объявил о роспуске действующего созыва парламента и своим указом назначил досрочные выборы на 21 июля. Такая перспектива не обрадовала часть народных депутатов, в том числе, и спикера Верховной рады Андрея Парубия, который во время внеочередного заседания ВРУ назвал указ пренебрежением Конституцией Украины. Дальше — больше. После таких громких заявлений 62 народных депутата подписали представление в Конституционный суд о признании указа Зеленского неконституционным.

"Мы утверждаем, что коалиция фракций "Европейская Украина" была сформирована согласно действующему законодательству. Она прекратила свою деятельность после заявления фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. С этого дня начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, что определенно действующей Конституцией", - заявил один из подписантов текста Андрей Тетерук. Зеленский не стал ждать 30 дней, а подписал указ о роспуске парламента на следующий день после инаугурации.

Подписанты считают, что президент нарушил Конституцию. "Мы усматриваем в этом попытки, руководствуясь политической целесообразностью, использовать закон как дышло, что является недопустимым в демократических государствах", - сказал он. В тексте представления депутаты также критикуют один из мотивов роспуска Рады — низкое доверие к парламенту, что, как считают, нардепы "не является правовой причиной для прекращения полномочий ВРУ, так как не закреплено ни в одном нормативно-правовом акте, а значит является политически мотивированным решением".

Также они просят суд рассмотреть представление за один месяц и вынести свое решение до выборов. Среди подписантов есть не только часть "фронтовиков", но и депутаты фракции "Радикальной партии", - именно эти политические силы, как уже писал "Апостроф", находятся на грани не попадания в парламент, в случае выборов летом, так как имеют низкие рейтинги.

По закону, для того чтобы вынести решение, Конституционному суду нужно согласие не менее 10 судей. Собеседники издания в суде допускают, что возможность принять решение до выборов все же остается. "Есть вероятность, что решение будет принято до выборов. Потому что часть судей еще ориентируются на Петра Порошенко, при его президентстве их часто приглашали в Администрацию президента", - говорит собеседник, знакомый с ситуацией в суде.

Как рассказывает один из народных депутатов, часть судей сейчас колеблются, как поступить в данном случае, так как многие уже переориентировались на новую власть. "Есть три группы судей. Условно, часть из них ориентируются на Петра Порошенко, часть были избраны еще во времена Януковича их условно называют "судьями Януковича", и часть - на экс-главу Конституционного суда Шевчука. И вот первые две группы еще могут пойти на признание неконституционности, но вопрос:нужно ли это Петру? Он уже вовсю начал готовиться к выборам", - сказал "Апострофу" один из собеседников.

Часть депутатов не под запись высказались, что такие решения это просто "информационный шум" тех партий, которые оказались на грани прохождения в парламент. "Достаточно посмотреть на подписантов: радикалы, фронтовики. Это больше похоже на пиар, чем на реальную возможность отмены выборов. Тем более, что судьи уже будут ориентироваться больше на нынешнюю власть, чем на прошлую, опасаясь за собственную судьбу", - говорит собеседник "Апострофа".

В то же время, нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский утверждает, что на самом деле большинство парламентариев понимают, что указ юридически неоднозначен, но они просто не хотят ссориться с нынешней властью.

"Большинство депутатов ВРУ однозначно признают, что этот указ неконституционный или же имеет явную юридическую неоднозначность, однако с учетом политического тренда поддержки общества, а также, нежеланием ссориться с будущим президентом, они не готовы были публично отстаивать свою позицию, а "Народный фронт" решил быть последовательным и пройти эту процедуру от начала и до конца", - сказал он "Апострофу".

А вот достаточно ли правовое обоснование у самого документа, который подали 62 нардепа?

"У дела есть перспективы, поскольку механизм прекращения действия коалиции не урегулирован ни Конституцией, ни специальными законами, ни текстом коалиционного соглашения", - считает эксперт по правовым вопросам Международного центра перспективных исследований Екатерина Москаленко.

Но в любом случае, все опрошенные специалисты уверены, что если решение будет принято после волеизъявления, самим выборам уже ничего угрожать не будет. "Если решение будет принято уже после выборов, то оно не повлечет за собой отмену выборов", - сообщил источник в Конституционном суде.

Такого же мнения придерживается и нардеп Логвинский, который утверждает, что это не приведет к откату ситуации и назначению новых выборов. "Если решение Конституционного суда будет вынесено до выборов, то указ перестает быть действующим. В таком случае выборы проводиться не могут. Однако если указ будет отменен судом после выборов, то с точки зрения практики ЕСПЧ, выборы будут считаться состоявшимися и можно будет только зафиксировать нарушение нормы Конвенции, но это не приведет к реституции прав, например переназначению новых выборов", - пояснил народный депутат, являющийся, кроме всего прочего, и вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы.

То же касается и исков, которые были поданы в Верховный суд Украины о признании незаконности действий Зеленского, подписавшего указ о роспуске Рады. Еще будет возможность подать апелляцию и суд просто не успеет вынести вердикт до выборов, а значит, возможности отменить выборы не будет.

"Оценить правовое обоснование исков трудно, ведь в открытых источниках их тексты недоступны, а производства в делах пока что не открыты. У суда есть 5 дней на решение вопроса об открытии производства в делах, но срок рассмотрения дел не должен превышать 60 дней с момента открытия производства по делу. Следует помнить, что решение Кассационного административного суда вступает в силу только после истечения срока на апелляционное обжалование. Таким образом, решение Кассационного административного суда вряд ли вступит в силу до момента проведения внеочередных выборов", - считает Катерина Москаленко.

Отметим, что по одному из таких исков Верховный суд уже принял решение, о чем пресс-служба ВС сообщила в понедельник, 27 мая. Истец просил признать противоправным указ Владимира Зеленского о роспуске Рады, поясняя, что таким образом президент "нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента". Истец также утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 года "препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью".

ВС, в свою очередь, отказал в открытии производства, пояснив, что подобные дела отнесены к юрисдикции Конституционного суда.