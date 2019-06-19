Украинский суд признал незаконным взимание единого социального взноса (ЕСВ) с физических лиц-предпринимателей в период, когда они не получают доход от своей хозяйственной деятельности. При этом президентская партия "Слуга народа" намерена инициировать списание задолженности по уплате ЕСВ такими предпринимателями. "Апостроф" выяснял, к каким последствиям приведет указанное судебное решение и станет ли оно прецедентным.

Кировоградский окружной административный суд постановил, что физические лица-предприниматели (ФЛП) не обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) в период, когда они не получают доходы.

Суд принял сторону частного предпринимателя, работающего по упрощенной системе налогообложения, который обжаловал решение Государственной фискальной службы (ГФС) о взыскании с него крупной суммы денег по ЕСВ. ФОПовец утверждал, что, несмотря на отсутствие с его стороны предпринимательской деятельности в течение длительного времени, фискалы наложили на него взыскание по уплате ЕСВ.

Однако Государственная фискальная служба, требуя уплаты ЕСВ от истца (и не только от него), руководствовалась нормой закона, вступившей в силу 1 января 2017 года, согласно которой предприниматели второй и третьей группы должны платить в Пенсионный фонд единый соцвзнос, даже если не получают доход (в народе такие ФЛП получили название "спящие").

Тем не менее, суд удовлетворил иск предпринимателя, постановив, что ФЛП, не ведущие предпринимательской деятельности, и, как следствие, не получающие доход, не обязаны уплачивать ЕСВ.

Показательно, что ранее в команде нового президента Украины Владимира Зеленского заявили, что предпринимателям спишут задолженность по уплате единого соцвзноса. Была названа колоссальная сумма в 7,4 миллиарда гривен, однако, как выяснилось позже, она несколько скромнее – порядка 12 миллионов гривен. Однако сам факт инициативы президентской команды остается неизменным – ФЛП хотят простить неуплату ЕСВ.

Без срока давности

По словам консультанта Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, норма об обязательной уплате ЕСВ предпринимателями, не получающими доход, появилась потому, что "Пенсионный фонд очень хочет денег". Ведь далеко не секрет, что ПФ на протяжении многих лет является хронически убыточным, и для его наполнения изыскивают все возможные источники. Одним из таких источников, сказала Томашевская в комментарии "Апострофу", и стали ФЛП, пусть даже не ведущие предпринимательскую деятельность.

Специалист напомнила, что после того, как в конце 2016 года стало известно о введении данной законодательной нормы, прокатилась целая волна закрытий "спящих" ФЛП, однако многие "прохлопали этот момент, но потом эта ситуация их догнала". "Законодательство по ЕСВ у нас жестче, чем налоговое, в нем нет срока давности – если не будешь платить 10 лет, тебе за 10 лет начислят", - констатировала она.

При этом речь идет о немалых суммах – за 2 года это может быть порядка 20 тысяч гривен – обязательный ЕСВ для ФЛП составляет 22% от минимальной зарплаты, размер которой все время увеличивается (в 2017 году ЕСВ составлял 704 гривны, в 2018 году – 819,06 гривны, в 2019-м - 918,06 гривны). А без уплаты задолженности по ЕСВ (как и любой другой, которую насчитает предпринимателю ГФС) закрыть ФОП нельзя.

Непрецедентный прецедент

Так можно ли считать, что теперь вопрос об отмене обязательной уплаты ЕСВ предпринимателями, не ведущими хозяйственной деятельности, решен?

Безусловно, нет. Александра Томашевская отметила, что ГФС обжалует решение суда и дойдет до самой высокой инстанции (Верховного суда - "Апостроф"). Кроме того, в Украине нет прецедентного права, а потому решение Кировоградского суда не приведет к автоматической отмене данной законодательной нормы. Другое дело, что в связи с широким общественным резонансом этого дела, у тех, кто также решит обжаловать взыскание долгов по ЕСВ, шансы на победу заметно возрастут. "Однозначно, люди, которые сейчас подадут в суд, будут ссылаться на позитивное решение другого суда, и при составлении исков юристы будут ссылаться на позитивную судебную практику", - сказала эксперт.

Вместе с тем, она отметила, что для тех, кто решится оспаривать действия ГФС, судебная тяжба "будет стоить примерно столько же, сколько и уплата этого налога ЕСВ".

Однако, главное, подобные вопросы должны решаться не в судах, в парламенте. "Это должны решать депутаты, должен быть закон, чтобы в нем было все четко сказано, причем так четко, чтобы никакой суд не мог отменить", - заявил изданию экономический эксперт Тарас Козак.

Справедливость для всех

Но, одно дело - решение о незаконности взимания ЕСВ с ФЛП, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, и несколько иное - списание долгов предпринимателей по уплате этого ЕСВ. По словам Александры Томашевской, для этого должно быть соответствующее решение со стороны налоговой службы. "Это можно все сделать – было бы желание. Если Гетманцев (член команды президента Даниил Гетманцев, озвучивший тезис о списании долгов - "Апостроф") "добьет" это вопрос, и долги спишут, это будет справедливо, потому что, я считаю, норма сама по себе несправедлива – налоги нужно платить с доходов. Если у тебя нет доходов, то с чего платить?", - сказала она. При этом эксперт добавила, что многим, прежде всего тем, кто исправно платит ЕСВ, идея списания долга не понравилась. Она также высказала сомнение, что этим предпринимателям возместят их выплаты соцвзноса задним числом.

Тарас Козак, в свою очередь, отметил, что если решение о незаконности взимания ЕСВ с неработающих ФОПов станет окончательным, те, кто платил этот налог, должны будут получить право на возмещение средств, которые они перечисляли в Пенсионный фонд. "В этом случае, разумеется, придется возвращать большие средства – миллиарды гривен", - добавил он.

По его словам, главное, что должно быть, - это единые правила для всех: "Либо никто не не платит (ЕСВ), либо, если даже не работаешь, все равно платишь, но тогда все должны платить". То есть, принцип справедливости.

При этом, считает специалист, вопрос справедливости является сложным, и это касается всех налогов, а не только ЕСВ. В качестве примера он привел налог на недвижимость. Как известно, от уплаты этого налога освобождены владельцы квартир, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров, и домов, площадь которых не превышает 120 квадратных метров. При этом собственники квартир площадью более 300 квадратных метров и домов площадью более 500 квадратных метров помимо этого должны платить налог на роскошь, не зависимо от того, имеют ли они какой-либо доход. "Человек, имеющий большую квартиру, может посчитать, что это - несправедливо", - отметил Тарас Козак. По его словам, налоги – это "социальный договор, который должен быть однозначным и поддерживаться большинством граждан".

В духе времени

Финансовый эксперт Алексей Кущ в разговоре с "Апострофом", комментируя решение Кировоградского суда, высказал мнение, что вердикт находится "в русле предвыборной программы" президентской партии "Слуга народа", которая сделала акцент на теме списания долгов по ЕСВ, и "предприниматели не совсем случайно воспользовались этой темой". "У президентской команды сейчас нет возможностей для законодательных изменений (из-за отсутствия поддержки в нынешнем состава Верховной Рады - "Апостроф"), соответственно, наиболее слабым местом их парламентской избирательной кампании является то, что они могут подойти (к выборам) с нулевым бэкграундом, и, хотя их никто не будет особо критиковать за отсутствие результатов в течение нескольких месяцев, но, все-таки, какие-то результаты должны быть", - сказал специалист.

Второй момент, по его словам, – это казус исполнителя: "Суды начинают невольно подыгрывать тем решениям, которые, как они считают, будут одобрены наверху. Соответственно, зная, что этот пункт есть в программе партии Владимира Зеленского, они выносят такие решения, которые, возможно, и не лоббируются Администрацией президента". Он также добавил, что, вполне возможно, обе эти версии "вполне могут уживаться друг с другом".

Алексей Кущ не исключил, что в скором времени суды примут еще несколько аналогичных решений, и тогда эта тема получит еще больший общественный резонанс.

В свою очередь, Александра Томашевская отметила, что в отличие от корпораций, крупного бизнеса, ФЛП пользуются общественной поддержкой. Она сравнила нынешнюю ситуацию с протестами граждан, которые брали кредиты в иностранной валюте, а после девальвации гривны (сначала в 2008-2009 годах, а потом в 2014-2015, когда курс доллара вырос вдвое) не могли их выплатить. "Почему был такой хайп? – Потому что очень много народа пострадало", - резюмировала эксперт.