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Экономист из команды Зеленского в 600 раз ошибся с долгами украинцев: подробности

понедельник, 13 мая 2019, 18:23
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Член команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление, заявил, что в будущем спишут ФОПам 7,4 млрд грн долга по ЕСВ, накопившегося с 2016 года и ошибся в расчетах.

Об этом пишет издание Opendatabot.

Здесь проверили эту информацию и уверены, что в команде Зеленского ошиблись в подсчетах. Так, долг ФОПов перед государством составляет лишь 2 млрд грн, из которых долги по ЕСВ с 2016 года – только 12 млн.

"Значительная часть этих ФОПов – спящие. Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода. Даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", – объяснил Гетманцев.

Это значит, что все те люди, которые регистрировали ФОПы до 2016 года, но фактически не вели никакой деятельности и по каким-то причинам забыли их закрыть, получили "письма счастья" от налоговой, в которых им сообщают о долгах в десятки тысяч гривен.

Именно из-за этих денег накопилась такая большая сумма, которую сейчас собираются списать.

В тоже время, в Opendatabot проанализировали динамику закрытия ФОПов после 2017 года и рост налогового долга предпринимателей перед госбюджетом и обнаружили, что слова Гетманцева не соответствуют действительности.

На сегодня общий долг предпринимателей перед бюджетом составляет 2,05 млрд гривен. С 2017 года он вырос только на 500 млн грн. А если взять только сегмент предпринимателей, которые не успели закрыть ФОП за эти два года, не платили все это время ЕСВ, то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее Минсоцполитики призвали не ломать "хребет" украинскому среднему классу.

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