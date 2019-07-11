Украинское трудовое законодательство безнадежно устарело. Принятый без малого полвека назад, еще во времена СССР, Кодекс законов о труде, сокращенно именуемый по-советски КЗоТ, несмотря на принятые за годы независимости изменения, по-прежнему не соответствует реалиям сегодняшнего дня. "Апостроф" разбирался, какие в этой сфере готовятся законодательные новации, когда они могут быть приняты, будут ли они соблюдаться на практике или же останутся просто правилами "на бумаге".

В Украине хотят осовременить законодательство о трудовых отношениях. В конце июня Министерство социальной политики на своем сайте опубликовало подготовленный ведомством проект изменений в действующий ныне Кодекс законов о труде. Предусматривается общественное обсуждение документа в течение месяца – до 25 июля, после чего, как ожидается, он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Здесь, однако, есть один немаловажный нюанс – 21 июля в Украине должны состояться парламентские выборы, а потому, если законопроект все же будет внесен в Раду, рассматривать его предстоит уже новоизбранным народным депутатам. Да и состав правительства, в том числе и Минсоцполитики, обновится вскоре после выборов и начала работы нового состава парламента.

Тем не менее, вопрос законодательной "модернизации" трудовых отношений в нашей стране, что называется, назрел – шутка ли сказать, Украина живет – и трудится – по законодательству, которое было принято еще в советском 1971 году, пусть и с некоторыми, принятыми впоследствии законодательными изменениями.

"Удаленка" в законе

Что же предлагает Министерство соцполитики? В самом названии законопроекта указано, что изменения будут касаться внедрения "гибких форм организации труда".

Так, согласно законопроекту, гибкий режим рабочего времени может предусматривать фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен находиться на рабочем месте и исполнять свои должностные обязанности, и при этом рабочий день может быть разделен на части. Также возможна ситуация, когда работник сам для себя определяет конкретные рабочие часы, но в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени. Это же относится и ко времени перерыва на отдых и питание.

При этом, как подчеркивается в документе, "использование гибкого режима рабочего времени не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников".

Понятное дело, что далеко не везде возможно введение такого режима работы, и многое зависит от специфики деятельности того или иного предприятия.

Минсоцполитики также предлагает закрепить в законодательстве такое понятие, как дистанционная (надомная) работа. Согласно законопроекту, условия такой работы должны быть закреплены в трудовом договоре.

Кроме того, предусматривается, что руководящие работники и некоторые другие категории работников "могут планировать свое рабочее время самостоятельно при условии соблюдения сроков выполнения работ".

Как видно, данные изменения затрагивают очень узкий, хоть, безусловно, и важный сегмент трудовых отношений, при том, что, де-факто, описанные выше особенности организации рабочего времени уже достаточно давно являются повсеместной практикой.

Минсоцполитики предлагает закрепить в законодательстве такое понятие, как дистанционная (надомная) работа Фото:

Кодекс забытых предков

Однако в Верховной Раде давно "застрял" проект Трудового кодекса, который должен заменить нынешний Кодекс законов о труде (КЗоТ). Свой непростой "путь" в парламентских кулуарах данный законопроект начал в конце 2014 года. Чуть менее года понадобилось депутатам на то, чтобы принять его в первом чтении – произошло это 5 ноября 2015-го. Еще полтора года ушло на его доработку перед рассмотрением во втором чтении. Однако до самого рассмотрения дело не дошло - после июля 2017 года про документ, похоже, попросту забыли. И, вполне возможно, учитывая, что 21 июля нынешнего года должны состояться парламентские выборы, что проект Трудового кодекса, в том или ином виде, будет вноситься в Верховную Раду по новой.

Каковы же основные положения этого законопроекта? В нем, кстати, также предусмотрена легализация "удаленки". Кроме того, предлагается увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска с нынешних 24 дней до 28-ми.

Есть также предложение предусмотреть перерыв во время рабочего дня на 4 часа. Такая норма будет касаться людей, которые вынуждены работать в сложных погодных условиях – при сильной жаре или, наоборот, при лютом холоде. Этот перерыв уже получил неофициальное название "сиеста", которая, как известно, популярна в некоторых жарких странах Средиземноморья (хотя, надо признать, в последнее время, особенно, если речь идет о крупных компаниях, эта "традиция" все больше уходит в небытие).

You're fired!

Во многих организациях нового работника сперва берут на испытательный срок, после которого нередко увольняют. Как правило, в этот период зарплата работника ниже той, которую ему обещают платить на постоянной основе, к тому же в это время работник лишен дополнительных социальных бонусов. Некоторые недобросовестные работодатели используют испытательный срок, который иногда может длиться несколько месяцев, а то и полгода, для того, чтобы использовать труд работника, что называется, за дешево, даже и не планируя его нанимать на более длительное время. Так вот, проект Трудового кодекса предполагает, что испытательный срок не может превышать трехмесячный период, а для представителей рабочих профессий – более одного месяца. Установлены также категории работников, для которых вообще не может быть установлен испытательный срок. Среди них, в частности, несовершеннолетние, беременные женщины, работники с семейными обязанностями, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды.

Нынешний президент США Дональд Трамп стал очень популярным благодаря телешоу The Apprentice (стажер/ученик/новичок), которое стало выходить в 2000-е. Телезрителям особенно запомнилась его коронная фраза You're fired! (Ты уволен!). Вопрос увольнения сотрудников является одним из наиболее важных в трудовых отношениях. Не обошел его стороной и новый проект Трудового кодекса.

Согласно документу, увольнение возможно по соглашению сторон, по истечении срока трудового договора, по инициативе работника расторгнуть трудовой договор, в связи с призывом работника на воинскую службу, в связи с сокращением штата, в связи с вступлением в силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы, в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности, из-за систематического невыполнения работником своих обязанностей без уважительных причин, из-за прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительной причины, из-за неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, в связи с появлением на работе в нетрезвом состоянии, из-за совершения хищений по месту работы. В новом кодексе также предусмотрены такие основания для увольнения, как разглашение коммерческой тайны и неудовлетворительное состояние здоровья.

Вторую часть материала об изменениях трудового законодательства читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.