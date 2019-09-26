Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

Кабинет министров в среду, 25 сентября на закрытом заседании утвердил проект закона об обороте сельхозземель в Украине. Сегодня же принятый проект закона, как ожидается, будет внесен в Верховную Раду для передачи в профильный комитет и дальнейшего голосования за него в сессионном зале.

"Апостроф" рассказывает, что именно приняли в Кабмине.

Что говорит премьер Алексей Гончарук

"Законопроект, который мы сегодня утвердили, передадим в парламент. Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе, - это то, что иностранцы могут унаследовать землю", - рассказал он.

По его словам, если иностранец получит в наследство украинскую землю, он будет иметь на нее право собственность, но в течение года обязан продать.

Кроме того, согласно проекту закона, никто не будет иметь право монополии на землю.

"Есть антимонопольные требования: в пределах области никто не может купить земли больше, чем 15% от сельскохозяйственной земли", - рассказал Гончарук.

Таким образом, в Кабмине надеются избавить Украину от появления феодалов.

Также Гончарук сообщил, что сам мораторий на продажу земли будет отменен только с 1 октября 2020 года, чтобы избежать ненужных рисков.

Данный проект закона является только одним из земельного пакета.

Что прописано в проекте закона

- покупка земли будет доступна только для граждан Украины, украинских компаний, территориальных общин и государства;

- иностранцы также смогут непрямым путем покупать землю, если они будут являться бенефициарами украинских компаний;

- кроме того, иностранцы смогут купить землю в Украине в случае ее унаследования, однако здесь есть условие – через год ее придется продать;

- первоочередное право на покупку земли будет иметь ее действующий арендатор;

- не более 15% сельскохозяйственных земель в одной области или на территории АР Крым могут находиться в руках одного человека;

- не более 0,5% сельскохозяйственных земель в Украине могут принадлежать одному человеку;

- лица и компании, внесенные в санкционный украинский список, будут лишены права выхода на украинский рынок земли. Это же касается граждан и компаний, которые финансово связаны с Россией;

- те, кто имеет право пожизненного унаследования права на землю или же те, у кого в бессрочном владении находится земля, смогут купить ее в рассрочку сроком на 5 лет по оценочной цене;

- государственные земли будут продаваться на публичных торгах, к которым будут иметь доступ все украинцы;

- закон должен заработать с 1 октября 2020 года;