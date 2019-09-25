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Кабмин утвердил законопроект о рынке земли: кто сможет покупать и какие будут ограничения

среда, 25 сентября 2019, 15:02
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Кабинет министров подал в Верховную раду законопроект об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Гончарук напомнил, что мораторий должен быть отменен не сразу, а с 1 октября следующего года.

"Мораторий на землю вредит. Этот законопроект мы сегодня подадим в парламент", - сказал он.

Кроме того, премьер добавил, что в рамках внедрения земельной реформы будут поданы дополнительные законопроекты.

"У нас уже готовы дополнительные законопроекты. Они будут скоро, я думаю, на следующей неделе поданы в Верховную раду", - добавил он.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, на своей странице в Facebook сообщил, что к покупке земли будут допущены иностранцы.

"Фактически землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!)", - написал нардеп.

Как сообщал "Апостроф", стали известны суммы, которые зарабатывают советники, которых собирается нанять Кабинет министров.

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