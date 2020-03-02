После того, как 21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук презентовал в Верховной Раде отчет о работе правительства за 2019 год, в СМИ активизировались слухи о его скорой отставке. Одна из причин молвы - состояние украинской экономики. Как ранее писал "Апостроф", оптимизм Гончарука, который звучал чуть ли не в каждой фразе, не имел под собой никаких оснований. Наше издание проанализировало один из самых серьезных провалов правительства, о котором умолчал глава Кабмина: работе подразделений, отвечающих за наполнение доходной части бюджета - Минфина, таможни и налоговой. Что делают эти ведомства, чтобы формально выполнить план, и почему это может привести к экономическому коллапсу в Украине, разбирался "Апостроф".

Начнем со статистики. По данным Государственной казначейской службы и Министерства финансов, поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году составили 998,3 млрд грн против 1033,5 млрд грн плановых назначений.

Недовыполнение плана по доходам составило 35,3 млрд грн, в том числе по таможенным органам - 32,6 млрд грн.

И это с учетом того факта, что в конце 2019 года доходы государственного бюджета был уменьшен на 20,4 млрд грн, в частности, по общему фонду уменьшены показатели таможенных платежей на 20,1 млрд грн. Иными словами, мытарям в Кабмине попросту подыграли. Без изменения плановых показателей недопоступления составляют 55,7 млрд грн, из них по таможенным органам - 52,7 млрд грн.

Невозможность собрать более 5% бюджетных поступлений уже является серьезной проблемой для государства - но на самом деле ситуация значительно хуже.

Трясти Нацбанк как "липку"

Как закрывать дыру в бюджете? На этот вопрос Кабмин дал ответ. И решил "раздеть" главный финансовый регулятор страны - Национальный банк.

Интересно, что статьей 15 Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено, что в 2019 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом Национального банка Украины годовой финансовой отчетности и формирования Национальным банком Украины резервов в порядке и размерах, определенных Законом Украины "О Национальном банке Украины", перечисляет в Государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 47,6 млрд грн. Но сумма резко возросла: фактически Национальным банком уплачено 64,9 млрд грн, что перекрыло дополнительных 17,3 млрд грн. То есть всего правительство недобрало не 55,7, а 73 млрд.

Но и это еще не все.

Вместо приватизации - рост долгов

Получив 0,5 млрд грн из запланированных на 2019 год (кстати, без каких-либо расчетов) 17,1 млрд грн поступлений от приватизации государственного имущества и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации и кредитования предприятий, правительство было вынуждено увеличить объем источников финансирования общего фонда государственного бюджета, установленный Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019", по коду классификации финансирования бюджета 401000 "Заимствование" на сумму 16,4 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду классификации финансирования бюджета 500000 "Поступления от приватизации государственного имущества" (распоряжение КМ от 27 ноября 2019 N 1104-р).

При утвержденном в Законе Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 плановом показателе заимствований на уровне 347 млрд грн. Министерство финансов заимствовало 425,7 млрд грн, что больше на 78,7 млрд грн.

Таким образом, к 73 млрд грн недовыполнения бюджета надо еще добавить 78,7 млрд, которые закрыли непредусмотренными планом внешними заимствованиями. Таким образом, всего уже выходит 151,7 млрд грн.

Вместо экономического роста - давление на бизнес

Еще один источник выполнения доходной части бюджета - переплата налогов и сборов в государственный бюджет. Фактически бизнес "раздели" наперед...

Так, по данным Государственной налоговой службы, сумма переплат налогов в Государственный бюджет Украины по состоянию на 1 января 2020 составила 65,3 млрд. В частности:

- налог на прибыль предприятий (11020000) - 18,7 млрд;

- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) (14020000) - 7,6 млрд;

- налог и сбор на доходы физических лиц (11010000) - 4,2 млрд;

- налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (14060000) - 2,9 млрд;

- другие - 31,8 млрд гривен.

Таким образом, общая дыра в бюджете в результате хозяйствования Гончарука и Маркаровой составила уже 217 млрд грн.

В целом, взимание с бизнеса денег ради латания дыр в бюджете - это древняя практика, которую активно использовали еще во времена Януковича. При президентстве Порошенко этот финт стал использоваться все активнее. Но сейчас объемы "выдаивания" средств заранее являются абсолютно фантастическими. Для сравнения - согласно отчету за 9 месяцев 2015 года, налоговый долг составлял 40,4 млрд грн. На 1 января 2020 года Министерство финансов во главе с Оксаной Маркаровой "выжало" из бизнеса наперед 124,7 млрд грн - то есть фактически каждую десятую гривну всего украинского бюджета.

Еще один интересный метод, как избавиться дыр в бюджете - банально их "списать". И здесь правительство Гончарука ушло далеко вперед по сравнению со своими предшественниками. Так, сумма списанной безнадежной задолженности за 2019 год составила около 6 млрд грн, тогда как за 2016 было "прощено" 0,3 млрд грн.

Как падала экономика

Согласно отчету Кабмина, в 2019 году за II квартал экономика Украины выросла до 4,6% ВВП, а в III квартале наблюдался спад ВВП до отметки 4,1%, а в IV квартале по размеру ВВП был рекордно низкий показатель за последние 3 года и составил 1,5%. Именно последний показатель, по мнению ряда экспертов, и является реальной работой нового правительства. Такой резкий спад развития экономики наблюдался только в 2014 году в условиях разграбления казны властью Виктора Януковича и начала агрессии Российской Федерации, а также аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Основной причиной спада уровня развития экономики в IV квартале прошлого года является неопытность и непрофессионализм правительства, а также монобольшинство в Верховной Раде, слепое исполнение поручений президента, не понимая последствий для экономических процессов.

Очень показательной стала ситуация с задолженностью по заработной плате. Так в IV квартале 2019 года долги стали рекордными за последние 19 лет и составляли около 3,4 млрд грн. В январе и феврале 2020 правительство уже "висит" около 3 млрд грн.

Также вызывает удивление равнодушие как правительства, так и власти в целом, к резкому спаду промышленности в IV квартале 2019 на 1,8% и продолжению тенденции спада промышленности в 2020 году.

Также следует отметить показатель дефляции цен на потребительском рынке в декабре 2019 года, а именно снижение цен на 0,2% по сравнению с декабрем 2018 года.

Чего ждать дальше

Похоже, что при сохранении нынешней правительственной команды в 2020 году ситуация не только не изменится, но и значительно ухудшится. По данным Государственной казначейской службы, по состоянию на 27 февраля недовыполнен план на январь-февраль 2020 года на 27,2 млрд гривен, из них налоговые органы - 11,1 млрд грн, таможенные органы - 15,4 млрд гривен.

Факт за январь-февраль 2019 * План на январь-февраль 2020 Факт за январь-февраль 2020 отклонение к соответствующему периоду прошлого года плану +, - % +, - % 1 2 3 4 5 6 7 8 ОБЩИЙ ФОНД НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ (сбор) 66 866,9 80 409,2 13 542,3 120,3 возмещения НДС -31 462,9 -28 749,6 2 713,2 91,4 поступления (сальдо) 35 404,0 62 845,3 51 659,6 16 255,6 145,9 -11 185,7 82,2 Таможенные органы 45 214,9 54 889,8 39 416,4 -5 798,6 87,2 -15 473,4 71,8 ВСЕГО ПО НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 80 619,0 117 735,1 91 076,0 10 457,0 113,0 -26 659,1 77,4 ДРУГИЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 2 516,8 3 596,2 3 022,4 505,6 120,1 -573,8 84,0 в том числе НБУ 0,0 0,0 0,0 0,0 # ДЕЛ / 0! 0,0 # ДЕЛ / 0! Реверсная ДОТАЦИЯ **** 933,8 1 460,6 1 202,6 268,8 128,8 -258,0 82,3 ВСЕГО ОБЩИЙ ФОНД (сальдо) 84 069,6 122 791,9 95 301,0 11 231,3 113,4 -27 490,9 77,6 ВСЕГО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 22 834,5 17 070,0 17 333,7 -5 500,8 75,9 263,7 101,5 в т.ч. собственные поступления бюджетных учреждений 5 446,7 6 251,3 7 090,1 1 643,3 130,2 838,8 113,4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ (сальдо) 106 904,1 139 861,8 112 634,6 5 730,5 105,4 -27 227,2 80,5

Таким образом, вырисовываются крайне нерадостные перспективы. Если в прошлом году провал в бюджете "вылез" в "минус" 200 млрд гривен, то с нынешней динамикой - "минус" 27 млрд чистых налоговых недопоступлений за два месяца, дальнейшее падение промышленности, ухудшение внешнеторговой конъюнктуры. Гончарук и Маркарова рискуют выйти на антирекорд, когда дыра в государственном бюджете составит более 200 млрд гривен. Причем это в год, когда нас ждут рекордные выплаты по внешним заимствованиям, а МВФ в очередной раз не спешит выделять нам новое кредитование.