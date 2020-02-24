Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Премьер-министр Алексей Гончарук отчитался перед Верховной Радой о работе правительства в 2019 году. "Апостроф" ознакомился с отчетом и проанализировал его основные тезисы. Несмотря на исключительно позитивный настрой главы Кабмина, приходится признать, что оптимизм Гончарука не имеет под собой никаких оснований...

Как известно, Кабинет министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком официально начал работать 29 августа 2019 года. Через месяц правительство представило программу своей деятельности, а 4 октября Верховная Рада ее утвердила. В пятницу, 21 февраля, в сессионный зал парламента пришел Алексей Гончарук, чтобы отчитаться о ее выполнении. Не всей, конечно, - она ведь рассчитана на пять лет, - а только за 2019 год.

На всю эту процедуру главе правительства выделили "аж" 20 минут. А потому говорил он быстро, избегая длинных пауз. Интересно, что в презентации Гончарук обошелся без графиков (хотя, как известно, на подготовку и презентацию своего отчета, в котором этих графиков довольно много, Кабмин потратил 84 тысячи гривен, выплатив их из государственного бюджета частному пиар-агентству).

Произошедшие накануне события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители не очень дружелюбно встречали эвакуированных из китайского Уханя соотечественников, внесли коррективы в выступление премьера, который не преминул рассказать о том, как власти в сложившейся ситуации делали все правильно, а организованные по всей стране протесты против коронавируса, были провокациями, которые, по его словам, продолжатся. При этом, премьер признал, что коммуникация не является сильной стороной его правительства, что, впрочем, было известно и до этого.

Впрочем, похоже, других выводов Гончарук из событий в Новых Санжарах не вынес. И это несмотря на то, что коронавирусная эпопея лучше всяких презентаций и отчетов продемонстрировала реальное положение вещей в системе отечественного здравоохранения.

Это не помешало Гончаруку хвастать проведенным "аудитом страны". Его частью, по словам премьер-министра, стала и скандально известная оценка численности населения, проведенная в конце минувшего года под патронатом министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета. Алексей Гончарук подчеркнул, что эта оценка в правительстве никогда не называлась полноценной переписью. Что, впрочем, мало что меняет, так как методология проведенного оценивания вызвала серьезную критику со стороны демографов и социологов.

Коррупция, доверие, инвестиции

Но главный тезис, озвученный премьером, касался все-таки других вещей. Так, Алексей Гончарук сообщил, что в Украине искоренили коррупцию. Не всю, конечно. Но на топ-уровне – точно. "Еще много работы на среднем уровне", - добавил премьер. Достаточно странно слышать такие вещи от человека, который как раз и представляет тот самый топ-уровень. Нет, это, упаси Господи, не обвинение в коррупции лично Алексея Гончарука. Просто непонятно, как сей факт был установлен? Тем более, по слухам, деятельность всевозможных "серых" схем в стране сохранилась. Их организаторы, видимо, ничего не слышали о "борце с коррупцией" Гончаруке...

По слухам, деятельность всевозможных "серых" схем в стране сохраниласьФото: Getty images

Тем не менее, отсутствие коррупции, считает Гончарук, повышает доверие к Украине со стороны международных партнеров. С этим, действительно, не поспоришь. Но в чем проявляется это доверие? В отчете о выполнении программы правительства, который, напомним, опубликован на сайте Кабмина, говорится, что "маркером этого (доверия) является, в частности, согласованная программа с Международным валютным фондом". Однако МВФ пока не называет даже приблизительных сроков запуска этой программы, поскольку Украина до сих пор не выполнила ряд взятых ранее на себя обязательств, в частности, по недопущению возвращения национализированного "ПриватБанка" прежним владельцам. Тут, как говорится, уровень доверия просто "зашкаливает". В связи с этим, надо полагать, премьер в ходе своего выступления ничего не сказал о сотрудничестве с МВФ. Сейчас миссия фонда работает в Киеве, но далеко не факт, что по итогам визита появится хоть какая-то конкретика.

А еще доверие к стране способствует привлечению в нее иностранных инвестиций. Это тоже правда. "Экономика недоинвестирована" (и это, увы, правда), - посетовал премьер. Ранее в правительстве заявляли, что рассчитывают на 5 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году. Но в 2019 году Украина получила в виде ПИИ всего 2,5 миллиарда долларов. О каком "повышении доверия" в таком случае говорит Гончарук - остается неизвестным...

Одним из наиболее эффективных способов привлечения инвестиций является приватизация. Как сообщил с парламентской трибуны Алексей Гончарук, правительство передало в Фонд госимущества для последующей продажи более 500 объектов государственной собственности, а в скором времени будут переданы еще порядка 300 объектов. Программа большой приватизации предусматривает, в частности, продажу компании "Центрэнерго", Одесского припортового завода (ОПЗ), ряда других крупных предприятий. Но в 2019 году план приватизации был выполнен всего на 3%. В этом, безусловно, есть большая "заслуга" прежнего правительства Гройсмана, но непонятно, что четыре месяца делал нынешний Кабинет министров. Ведь в прошлом году так и не было продано ПАО "Центрэнерго", а эпопея с приватизацией ОПЗ длится уже несколько лет. Уверенности в том, что в 2020 году бюджет получит запланированные от приватизации 12 миллиардов гривен, нет.

Помимо продажи имущества также предусмотрена его концессия. Алексей Гончарук напомнил, что недавно в концессию были переданы два морских порта – Херсонский морской торговый порт и порт "Ольвия" в Николаеве. По его словам, более десятка объектов готовятся к сдаче в концессию в ближайшее время. Однако, о чем не сказал премьер-министр, так это о том, что практически сразу после конкурса судом концессия Херсонского порта была заблокирована. Апелляционная инстанция вскоре отменила блокировку, но осадок, как говорится, остался. Стоит ли говорить, что данный случай наверняка будет "способствовать" улучшению инвестиционного климата Украины и "усилению доверия" инвесторов к нашей стране?

Судом была заблокирована концессия Херсонского порта Фото: Getty images

Подводя итоги экономических "успехов" Кабмина, Алексей Гончарук отметил, что в 2019 году ВВП рос быстрее, чем во многих странах Европы. Так, во втором и третьем кварталах рост был на уровне 4%. Но здесь есть маленький нюанс, который делает заявление Гончарука откровенным враньем: тогда, когда в Украине наблюдался этот самый рост ВВП, у руля было правительство Владимира Гройсмана. В четвертом же квартале, то есть, когда премьером был уже Гончарук, ВВП страны вырос всего на 1,5%, а по сравнению с предыдущим кварталом - на очень скромные 0,1%.

Это - уже не говоря о падении промышленного производства на 1,8%, которое ускорилось к концу года, после роста на протяжении предыдущих трех лет.

Тактично умолчим

Теперь - о чем глава правительства не сказал. Не упомянул он, в частности, "достижения" таможни, которая провалила обеспечение поступлений в государственную казну, причем, аккурат под конец минувшего года под чутким руководством новой команды. При этом Алексей Гончарук признал, что в феврале Гостаможня также не выполнит план по сборам, но это, по его словам, связано с укреплением курса гривны и низкими ценами на газ.

Также премьер-министр не говорил о пенсиях. Однако в опубликованном отчете о них информация имеется. Так, по состоянию на 1 января 2019 года, средняя украинская пенсия составила 2646 гривен, на 1 июля - 3006 гривен, на 1 января 2020 года - 3083 гривны. То есть получается, что в первом полугодии прошлого года средняя пенсия выросла на 437 гривен, а во втором - всего на 77 гривен. Опять все лавры достанутся "папередникам".

В дополнение к этому можно отметить, что накануне отчета премьер-министра в Раде первый замминистра социальной политики Наталия Ненюченко заявила, что 82,7% украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума, который, как об этом заявляли ранее в Кабмине, должен быть не менее 4000 гривен.

Кроме этого, ничего не стал говорить Гончарук о снижении тарифов на коммунальные услуги. Оно и понятно. В отчете черным по белому написано: "Уже в этом сезоне стоимость платежек за отопление снизилась до 30% в зависимости от города". Но, видимо, документ был подготовлен до того, как стало известно, что в феврале украинцы получили квитанции, в которых фигурировали суммы, существенно превышающие показатели предыдущего месяца.

Планов громадье

А вот о планах глава правительства рассказал. Чем вызывал у многих экспертов известный жест, именуемый в народе, "рука-лицо".

В частности, оказалось, что Кабмин нацелен на сокращение доли "теневой" экономики. Напомним, согласно результатам исследования компании Ernst&Young, в "тени" находится 23,8% отечественного ВВП. Кроме того, правительство поставило перед собой цель за пять лет создать 1 миллион новых рабочих мест, 200 тысяч из которых - уже в этом году. Намерения благие, но они не вяжутся с другими инициативами властей, например, по введению грабительских налогов и кабального Трудового кодекса, которые явно не будут способствовать выходу экономики из "сумрака".

Кроме того, Алексей Гончарук анонсировал начало грандиозной программы строительства и ремонта дорог. Напомним, в рамках этого проекта на дорожное хозяйство в 2020 году планируют выделить рекордную сумму в 85 миллиардов гривен. Однако, как писал "Апостроф", все это может превратиться в большой пшик, поскольку в нынешних реалиях дороги в нашей стране "живут" не более двух лет.

Ну и, как вишенка на торте, правительство в ближайшее время представит "стратегию развития". Похвально, что тут скажешь. Жаль только, что у Гончарука стратегического видения развития государства не было раньше. Может от этого и все проблемы?..