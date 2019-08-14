Продажа акций "Проминвестанка" состоится вопреки решению суда и европейским санкциям

Аукцион по продаже 99,77% акций ПАО "Проминвестбанк", несмотря на запрет суда, состоится 28 августа. Начальная цена - 532 млн грн. Впрочем, многие игроки на банковском рынке не намерены принимать участие в аукционе по продаже акций банка, обращая внимание на то, что его проведение противоречит европейским санкциям. В ситуации с проблемным активом - разбирался "Апостроф".

1 августа Киевский апелляционный суд отклонил жалобы российской государственной корпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций о продаже 99,7% акций "Проминвестбанка" (которая является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ). Таким образом, суд подтвердил возможность продажи арестованных акций банка.

"Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства", – сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Как ранее сообщалось в СМИ, на данный момент интерес к аукциону проявило только несколько компаний: ООО "ФК «Женева" и "Европейское сберегательное общество", которые связывают с экс-главой Нацкоминуслуг и экс-главой Альфа-Банка Андреем Волковым (действует в интересах одиозного бизнесмена Павла Фукса, близкого к Игорю Коломойскому, о чем также ранее писал "Апостроф").

Также в аукционе заинтересована "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева. Другие игроки на банковском рынке пока не планируют участие в сомнительном аукционе.

В свою очередь, как сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" президент АО "Альфа-Банка" Александр Луканов, международная инвестиционная холдинговая компания АBH Holding SA с главным офисом в Люксембурге, акционеры и большинство топ-менеджеров, которые имеют европейское гражданство, не будут участвовать в незаконном аукционе по продаже акций Проминвестбанка.

"Мы не видим возможности участия в аукционе, который противоречит европейским санкциям. Согласно этим санкциям, ни при каких обстоятельствах, в том числе по решению суда, нельзя стать собственником акций Проминвестбанка", - сообщил Александр Луканов.

В тоже время, редакция обратилась за разъяснениями ситуации к регулятору – Национальному банку Украины, с вопросом – даст ли Нацбанк разрешение на эту сделку. Как оказалось, на сегодняшний день Национальный банк не получал пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк", напомнив, что структуры собственности всех банков Украины, независимо от того, на каких правовых основаниях приобретается участие, должны быть прозрачны.

"В то же время все владельцы, оказывающие существенное участие в банках, должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое состояние. В соответствии со статьей 34 Закона "О банках и банковской деятельности", лицо, имеющее намерение приобрести или увеличить существенное участие в банках более установленные пороговые значения должны получить предварительное согласование Национального банка", - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Также в банке напомнили, что непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае не устранения нарушения - банк может быть даже признан неплатежеспособным.

"Национальный банк не вмешивается в договорные процессы купли-продажи акций банков. При этом существуют легальные механизмы для выполнения норм законодательства, например, путем установления отлагательного условия в договоре купли-продажи, по которому фактический переход права собственности на акции происходит после согласования регулятора", - подчеркнули в банке.