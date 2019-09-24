Где хранить деньги: представлен рейтинг финансового здоровья банков

Первое полугодие 2019 года для банковской системы Украины оказалось на удивление стабильным и даже продолжило тенденцию показательного роста - общий объем прибыли банков после налогообложения за первую половину текущего года составил почти 31,07 миллиарда гривен. Однако не во всех случаях банковский сектор страны можно назвать абсолютно надежным и эффективным. Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) при поддержке экспертов Независимой ассоциации банков Украины продолжил составлять рейтинг финансового здоровья банков Украины, проанализировав данные за первое полугодие 2019 года. "Апостроф" рассказывает о главных моментах исследования.

Возвращение украинской экономики к росту при замедлении темпов инфляции в последние годы способствует развитию банковского сектора. Наращивание объемов кредитов населению на фоне снижения доли просроченных займов (non performing loans, NPL) в кредитных портфелях негосударственных банков дает возможность финучреждениям работать прибыльно.

Как и в первом квартале 2019 года, во втором квартале хорошие результаты показали банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают расформировывать резервы и наращивать операционную прибыль. Однако существенно ухудшилась ситуация с выполнением нормативов регулятора, что отразилось на рейтинге банков, который по результатам исследования составили эксперты МЦПИ. Так, согласно исследованию, более трети банков Украины частично не соблюдают нормативы Национального банка Украины (НБУ), что "создает определенные вызовы для дальнейшего развития банковской системы".

В русле необходимости имплементации закона о "СПЛИТе", который остается актуальным не только с точки зрения выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), но и для повышения прозрачности принятия управленческих решений в банковской сфере и усиления ответственности субъектов рынка, расширение обязанностей НБУ, с одной стороны, может в дальнейшем негативно отразиться на возможности контролировать банки в плане выполнения ими нормативов, с другой, наоборот, - дать ощутимый толчок для развития.

Методологический подход

Результатом исследования стала оценка финансового здоровья украинских банков. "Уникальность рейтинга заключается в использовании подхода к оценке, который характеризует одновременно показатели эффективности и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности как для собственных акционеров, так и для его клиентов", - отмечают эксперты МЦПИ.

Рейтинг финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности.

Второй субиндекс отражает критерии, оценивающие способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.

Напомним, что в рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").

Стоит также отметить, что вначале эксперты сортировали наиболее узнаваемые банки, с уставным капиталом более 50 миллиардов гривен. Таких банков всего восемь.

При формировании индексов не учитывались факторы происхождения капитала – то есть принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам, а также готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.

Более детальное описание методологии можно найти здесь.

Финансовое здоровье крупнейших банков

"Восьмерка" лидеров обобщенного индекса финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2. АТ "Укрэксимбанк"

3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

4. АТ "АЛЬФА-БАНК"

5. АТ "УКРСИББАНК"

6. АБ "УКРГАЗБАНК"

7. АТ "ПУМБ"

8. АТ "ОЩАДБАНК"

Надежность и эффективность

Если формировать рейтинг с точки зрения надежности, то "восьмерка" лидеров будет выглядеть так:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2. АТ "Укрэксимбанк"

3. АТ "ОЩАДБАНК"

4. АТ "УКРСИББАНК"

5. АБ "УКРГАЗБАНК"

6. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

7. АТ "АЛЬФА-БАНК"

8. АТ "ПУМБ"

А по субиндексу эффективности лидеры выстроились в такой последовательности:



1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2. АТ "Укрэксимбанк"

3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"

4. АТ "АЛЬФА-БАНК"

5. АТ "ПУМБ"

6. АБ "УКРГАЗБАНК"

7. АТ "УКРСИББАНК"

8. АТ "ОЩАДБАНК"

Не только крупные банки

В целом, рейтинг охватывает 40 банков с активами более 2 миллиардов гривен.

Рейтинг банков

Банк Активы, млрд. грн Общий индекс Эффективность Надежность 1 ПРИВАТБАНК 522.4 3.41 1.96 1.45 2 ОЩАДБАНК 288.34 1.56 0.18 1.38 3 УКРЭКСИМБАНК 221.3 2.09 0.65 1.44 4 УКРГАЗБАНК 94.04 1.99 0.65 1.33 5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 84.82 2.4 1.07 1.32 6 АЛЬФА-БАНК 72.16 2.28 1.02 1.26 7 ПУМБ 59.86 1.95 0.85 1.1 8 УКРСИББАНК 55.59 2.6 1.22 1.38 9 ОТП БАНК 42.03 2.37 1.04 1.32 10 КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК 40.03 2.35 0.93 1.42 11 УКРСОЦБАНК 33.13 1.47 -0.04 1.52 12 Пивденный 25.83 1.55 0.38 1.17 13 СИТИБАНК 24.29 4.34 2.38 1.96 14 ПРОКРЕДИТ БАНК 22.06 2.1 0.54 1.55 15 ТАСКОМБАНК 19.06 1.7 0.43 1.26 16 КРЕДОБАНК 18.22 1.85 0.62 1.23 17 УНИВЕРСАЛ БАНК 14.09 2.7 1.22 1.47 18 БАНК КРЕДИТ ДНИПРО 12.26 1.41 0.23 1.17 19 ІНГ БАНК УКРАИНА 11.41 2.6 0.56 2.04 20 БАНК ВОСТОК 10.13 1.49 0.34 1.14 21 МЕГАБАНК (Харьков) 9.87 0.2 0.05 0.15 22 МИБ 7.51 2.12 0.71 1.4 23 ИДЕЯ БАНК 7.01 4.47 2.7 1.77 24 А - БАНК 6.44 3.03 1.63 1.39 25 МТБ БАНК 5.24 1.66 0.23 1.42 26 ИНДУСТРИАЛБАНК 4.95 1.87 0.14 1.72 27 ПРАВЕКС БАНК 4.86 1.87 -0.02 1.89 28 БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ 4.21 0.42 0.11 0.3 29 БАНК АЛЬЯНС 3.14 1.64 0.47 1.16 30 ГЛОБУС 3.09 2.11 0.81 1.3 31 ПИРЕУС БАНК МКБ 2.83 2.13 0.2 1.93 32 БАНК ЛЬВОВ 2.73 1.46 0.1 1.35 33 БАНК ФОРВАРД 2.64 2.16 0.68 1.48 34 КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ 2.63 1.97 0.26 1.71 35 ДОЙЧЕ БАНК ДБУ 2.56 2.3 0.38 1.92 36 ПОЛТАВА-БАНК 2.44 2.09 0.4 1.69 37 АКОРДБАНК 2.36 1.88 0.4 1.47 38 СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК 2.27 2.48 0.35 2.13 39 АРКАДА 2.26 1.64 0 1.64 40 Мисто Банк 2.22 1.14 -0.09 1.23

Подводя итоги

Анализируя результаты исследования, отразившиеся в представленном рейтинге, эксперт МЦПИ Егор Киян выделил несколько наиболее важных моментов:

1. Малые банки успешно конкурируют по показателю соблюдения нормативов регулятора.

2. Крупные банки чаще всего демонстрируют значительную эффективность использования собственных активов.

3. Существенный разрыв между наиболее и наименее финансово здоровыми банками (почти в четыре раза).

4. Ситуация по банкам в среднем ухудшилась, но не критично.

5. По состоянию на середину 2019 года проблемных банков в Украине не было.

6. Лучший государственный банк - ПриватБанк (успешно работает без бывшего владельца Игоря Коломойского).

7. Существует заметный резерв для значительного улучшения показателей индекса.