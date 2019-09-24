И снова суд по ПриватБанку: чего хочет Коломойский и чем это грозит Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский, некогда владевший ПриватБанком – похоже всерьез намерен в ближайшее время решить вопрос с возвращением банка или же получением крупной компенсации за свое детище. Пока разговоры ходили вокруг да около, Хозсуд Киева внезапно назначил на 24 сентября начало рассмотрения по сути иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года.

"Апостроф" вспоминает, как Коломойский потерял крупнейший банк Украины и, что за этим последовало.

Встать, суд идет

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение в закрытом режиме дела о законности национализации ПриватБанка. Речь идет о рассмотрении по сути иска экс-акционеров банка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments, которые считают, что договор купли продажи от 21 декабря 2016 года между Минфином и акционерами был незаконным.

Представители Коломойского говорят, что будут требовать, чтобы суд отменил сделку купли-продажи.

Впрочем, первое заседание оказалось не слишком продолжительным. Суд объявил перерыв до 1 октября (заседание продолжится в 14:00).

Национализация. Как это было

Слухи о национализации Приватбанка довольно долгое время ходили как в экспертных, так и политических кругах. Особенно они усилились после конфликта между тогдашним президентом Петром Порошенко и Игорем Коломойским. Конфликт несколько разрядился после увольнения последнего с должности главы Днепропетровской ОГА, однако разговоры вокруг ПриватБанка не утихли.

Проведенный стресс-тест выявил, что банк имеет проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем, а также выполнением нормативов. В Нацбанке заявили, что ситуация в ПриватБанке является угрожающей не только самому финучреждению, но и всему банковскому сектору.

Сперва была достигнута договоренность о докапитализации банка его акционерами, однако впоследствии государство решило взять руководство банком под свой контроль. 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о передаче 100% акций банка Министерству финансов.

Впоследствии главных акционеров банка (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) обвинили в том, что они на особых условиях выдавали кредиты нужным фирмам, из-за чего в банке образовалась "дыра" в 148 млрд гривен. Кроме того, они вывели значительное количество средств со счетов банка, когда поняли, что потеряют его.

Спасение ПриватБанка через национализацию было важным не только для банковской системы Украины, но и для получения Украиной кредитной помощи от МВФ. Фонд ставил спасение ПриватБанка одним из важнейших условий.

На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд гривен.

Отмена Национализации

Впоследствии Коломойский, который заявлял о незаконности национализации ПриватБанка решил судится с Украиной. В результате, в апреле 2019 года окружной админсуд Киева отменил национализацию банка. В частности, суд решил, что государство неправомерно приняло решение о неплатежеспособности ПриватБанка, в результате чего и была проведена национализация. Однако Нацбанк принял решение оспорить этот вердикт.

Что говорил Коломойский

Олигарх считает, что за национализацией стояло желание экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой получить личную наживу.

"Это пусть государство решает: либо верните то, что вы забрали (ПриватБанк - ред.), или дайте компенсацию и оставьте это себе", - заявил Коломойский в одном из интервью.

Он отмечает, что хочет получить свои 60 млрд гривен, которые имел в банке, но потерял после национализации. При этом он готов согласиться на то, что ему будут переданы акции банка на соответствующую сумму.

Также он ставит под сомнение факт того, что государство вложило в банк 155 млрд.

При этом оптимальным решением Коломойский считает возврат ПриватБанка.

В то же время тогдашний глава Минфина, а ныне секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что решение по Национализации было законным и недопускает возможность его отмены.

"Когда речь идет о таких больших суммах – это не пиар. Это – одно из самых сложных решений, которые украинское государство приняло в свое время. Это решение надо профессионально отстаивать. И это также тест — делать все профессионально, чтобы было доверие от граждан Украины к действиям власти. И я уверен, что мы его пройдем", — заявил Данилюк.

Чем это чревато для Украины

Эксперты считают, что для Украины, в случае отмены национализации ПриватБанка, может быть только один позитивный исход: если из банка будут возвращены деньги, которые государство потратило на его спасение, а акционеры докапитализируют его. Впрочем, этот вариант выглядит маловероятным.

Любой другой вариант развития событий означает серьезные потери для госбюджета. Это также может очень не понравится кредиторам Украины в лице МВФ и Всемирного банка.