Чего ждать от курса гривны после выборов

За последнюю неделю гривна значительно укрепилась в отношении к доллару. Но 12-13 марта доллар практически отвоевал утраченное. Чем вызваны эти колебания, какую роль в этом играют Национальный банк и Минфин, и что будет дальше с курсом гривны, "Апострофу" рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Основная причина в том, что динамика курса определяется не фундаментальными экономическими факторами, а монетарными. То есть, если бы у нас превалировали фундаментальные экономические причины, мы бы сейчас говорили о притоке экспортной выручки, заходе прямых иностранных инвестиций или, например, выводе дивидендов иностранными компаниями. Но все эти факторы отошли на второй план. То есть фундаментальные экономические факторы были фактически заглушены монетарными факторами в виде Национального банка и Минфина - их операций на открытом рынке.

Высокая учетная ставка – 18% Нацбанка, позволяет сейчас Нацбанку и Минфину выставлять по своим долговым инструментам спекулятивно высокую доходность. То есть Нацбанк продает депозитные сертификаты коммерческим банкам под 16%, а Минфин продает свои ОВГЗ на 3 и 6 месяцев под 20%. Такая доходность как магнит притягивает всех фондовых спекулянтов, в том числе коммерческие банки. Поэтому Нацбанк с помощью депозитных сертификатов проводит, скажем так, стерилизацию денежной массы и осушает корреспондентские счета коммерческие банков, а Минфин с помощью этих ОВГЗ привлекает спекулятивные горячие инвестиции нерезидентов. То есть нерезиденты заводят в Украину валюту, продают ее здесь на межбанковском рынке, покупают за гривны эти ОВГЗ.

Таким образом, с одной стороны, идет стерилизация денежной массы с помощью этих сертификатов от НБУ, с другой стороны, идет искусственный приток спекулятивной валюты на межбанковский рынок под покупку ОВГЗ - это заслуга Минфина. Поэтому мы имеем дело с такой монетарной пружиной, которая сжималась последние несколько месяцев в противоестественном курсовом тренде.

Сегодняшнее поведение курса обуславливается разжатием этой пружины, то есть возможности Нацбанка и Минфина по такому монетарному сжатию небезграничные, они будут вынуждены делать паузы в своих выходах на открытый рынок, и эти паузы будут постепенно становиться все длиннее и длиннее. Каждая пауза - это фактически разжатие этой монетарной пружины, и происходит курсовой отскок. Если пауза затянется на неделю или несколько, увидим еще несколько курсовых отскоков. Если, например, Нацбанк и Минфин не будут выходить в течение месяца на открытый рынок, тогда курс очень быстро вернется к 28 грн/долл. Поэтому искусственно будут держать до выборов, то есть до середины апреля.

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Я не думаю, что сейчас дадут гривне сильно упасть, вероятно, что после определенной паузы Нацбанк и Минфин выйдут на открытый рынок, опять пропылесосят всю гривну - начнут размещать депозитные сертификаты, то есть забирать гривну у коммерческих банков - размещать ОВГЗ и привлекать эти спекулятивные валютные поступления от нерезидентов.

Резюмируя, можно сказать, что ситуация с курсом не обусловлена экономическими причинами, сложно предусмотреть закономерность, и такие скачки курса - по пять копеек или по пятьдесят, смотря, как считать, будут происходить часто в ближайшее время.

А серьезный девальвационный тренд начнется приблизительно в середине лета, когда у Нацбанка и Минфина иссякнет возможность держать эту монетарную пружину.