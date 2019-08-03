​Гривна возглавила мировой валютный рейтинг: опубликована инфографика

Гривна заняла первое место среди мировых валют по росту к доллару.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, с начала текущего года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 9,1%.

Второе место в рейтинге занял рубль, третье - египетский фунт.

В топ-5 рейтинга также вошли тайский бат (+4,9%), канадский доллар (+3,2%) и мексиканский песо (+2,1%).

Японская иена выросла на 2,1%. Самый минимальный рост показал гонконгский доллар (+0,1%). Курс к американскому доллару за полгода не изменился только у саудовского риала.

Антирейтинг наиболее "просевших" к доллару валют возглавляет аргентинский песо (-15%). В пятерку также вошли шведская крона (-8,3%), южнокорейский вон (-6,9%), турецкая лира (-5,6%) и венгерский форинт (-5,2%).

Также отрицательную динамику по отношению к доллару США показали китайский юань (-0,3%), евро (-3,4%) и британский фунт (-4,9%).

Как сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины (НБУ) ощутимо ослабил официальный курс гривны к американскому доллару на ближайшие выходные.