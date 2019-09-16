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Энергетика

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Есть эффективный способ, чтобы сделать Украину менее зависимой от России - экс-генсек НАТО

Андерс Фог Расмуссен о энергетической безопасности Украины

Дмитрий Малышко понедельник, 16 сентября 2019, 12:24
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Андерс Фог Расмуссен о энергетической безопасности Украины Фото: unian

Украина может выиграть энергетические войны с Россией, если будет расширять перечень собственных источников получения энергии. Поставки американского газа через Польшу, о которых договорились в конце августа этого года, может пошатнуть позиции Кремля. Но важным также является членство в Европейском энергетическом союзе и "зеленые" источники энергии - инвестировать в них может Германия. Об этом "Апострофу" рассказал бывший премьер Дании и экс-генсек НАТО АНДЕРС ФОГ РАСМУССЕН, принимавший участие в профильной панельной дискуссии в рамках 16-й Ялтинской европейской стратегии.

- Как Украина может выиграть битву за энергетическую независимость?

- Прежде всего, благодаря большей энергоэффективности. Честно говоря, я считаю это наиболее эффективным способом сделать Украину менее зависимой от импортируемой энергии, сэкономить энергию, сократить потребление энергии благодаря лучшему способу отопления домов, более эффективных электроприборах и тому подобное.

Второй способ - развитие альтернативных (возобновляемых) источников энергии. Это поможет сократить зависимость от импортируемого газа. Это очень важный инструмент.

И, конечно, Украине следует диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Не полагаться только на один из них.

Лично я категорически против "Северного потока-2", потому что это не коммерческий проект. Это политический проект, который Россия использует, чтобы поддерживать зависимость Европы от импорта российского газа. Он будет иметь косвенное влияние и на Украину.

- США и Польша собираются создать совместный проект, чтобы обеспечивать Украину американским газом. Поможет ли это в борьбе с влиянием Кремля?

- Да, это хорошая идея. Я уже сказал о диверсификации ваших энергетических ресурсов. Импорт сжиженного газа может заменить импорт российского газа.

- Может ли Украина получить энергетическую независимость от Кремля, не получив политическую независимость?

- Нет, не может. Энергетика и политика связаны. Я думаю, что договор о продлении транзита будет рассматриваться, поэтому Украине будет нужен российский газ. Но положительные новости в том, что за последние годы Украина значительно сократила свою зависимость от импорта российского газа. Поэтому развитие должно продолжаться. Я считаю, что импорт американского сжиженного газа будет одним из средств в этой борьбе.

Также членство в Европейском энергетическом союзе является очень важным для Украины. Потому что если Россия будет экспортировать газ, например, в Германию, то Германия может экспортировать газ в Украину и другие страны. И это сократит риск, что Россия будет неправильно использовать свою энергетику как инструмент своей политики безопасности.

- Может ли Европа больше инвестировать в развитие "зеленой" энергетики в Украине?

- Я надеюсь. Можно инвестировать в солнечную энергетику, ветроэнергетику. Последняя в Дании составляет более 50% от электродобычи. Это очень важная составляющая энергетики страны.

- Какая страна может стать самым перспективным партнером в этом вопросе?

- Я уже упоминал Данию, но это маленькая страна. Я думаю, Германия.

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