По пути Сингапура: сможет ли Зеленский выиграть бой с "тенью"

Украинская экономика будет расти не менее чем на 5%, а то и на все 7% в год, обещает президент Владимир Зеленский. Это - при том, что в нынешнем году, дай бог, чтобы рост ВВП не оказался меньше 3%. "Апостроф" выяснил, реален ли озвученный президентом прогноз, и что для этого можно и нужно сделать.

Президент Владимир Зеленский уверен, что украинская экономика в ближайшее время будет расти на 5-7% в год. "Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил глава государства, добавив, что его команда уже начала активную работу в этом направлении.

В намерении добиться ускорения роста ВВП нет ничего нового - об этом, например, в июле заявлял нынешний премьер-министр Владимир Гройсман: "Моя цель - рост 5-7%. Для этого необходима, в том числе, новая система принятия решений". Но, вот те на: буквально то же самое Гройсман говорил почти два года назад.

Однако нынешние темпы роста экономики существенно ниже – в 2018 году он составил 3,3%, в нынешнем он может оказаться даже ниже 3%, и в ближайшие годы самые оптимистические оценки находятся на уровне чуть выше все тех же 3%.

Размер имеет значение

Озвученный Владимиром Александровичем (а также ранее Владимиром Борисовичем) прогноз сопоставим с показателем роста ВВП Китая - в 2018 году он составил 6,6%, в 2019-м ожидается на уровне 6-6,5%. Но для КНР это - нисходящий тренд, ведь в последние 20 лет Поднебесная росла ежегодно на 10% и больше, что и превратило бедную аграрную (и очень населенную) страну во вторую экономику мира. В Украине такие темпы встречались лишь спорадически, к тому же периоды роста довольно часто сменялись жесточайшими рецессиями, последняя из которых произошла в 2014-2015 годах.

Поэтому для Украины, вероятно, больше подходит пример Сингапура (несмотря на очевидные различия между двумя странами), который за достаточно короткое время прорвался в число наиболее развитых стран мира, будучи при этом одним из наименее коррумпированных государств.

Для многих ВВП и его рост - чисто абстрактные понятия, мол, какая разница, на сколько этот ВВП вырос - на 3-5-10% или не вырос вообще - если денег все равно нет. Но, на самом деле, разница есть, и она существенна, так как, чем больше растет ВВП, тем больше становится его размер на душу населения при неизменности численности этого населения (а, учитывая то, что население Украины убывает, этот показатель оказывается еще выше). А более высокий ВВП на душу населения означает более высокие доходы граждан.

Пока экономического скачка не произошло, но это совсем не означает, что в Украине он в принципе не возможен.

Но при сохранении нынешней сырьевой, экспортно ориентированной модели экономики на рост большее чем 3%, максимум 4% (при благоприятной для украинских товаров мировой конъюнктуре) рассчитывать вряд ли стоит. А потому стране нужны реформы.

Вижу землю!

Скорее всего, одной из таких реформ будет открытие рынка земли. Сейчас, напомним, в Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. У земельной реформы есть, как ярые поклонники, так и ярые противники. Последние, как правило, аргументируют свою позицию тем, что, дескать, украинскую землю за бесценок скупят отечественные и, главное, иностранные латифундисты, а фермеры останутся ни с чем – и без земли, да и почти без денег. Сторонники же настаивают на том, что крупные холдинги уже и сейчас, по сути, владеют огромными площадями сельхозугодий благодаря различным "мутным" схемам, а создание прозрачного рынка земли выведет этот бизнес из "тени". Кроме того, добавляют они, Украина остается единственной страной в Европе и одной из немногих в мире (в компании с КНДР, Венесуэлой и Кубой), где до сих пор нет рынка земли – даже в Беларуси существует его некое подобие (в России рынок земли был запущен еще в далекие нулевые). Как известно, к открытию рынка земли Украину долго и настойчиво подталкивают наши западные партнеры, включая Международный валютный фонд (МВФ), с которым предстоят переговоры о возобновлении сотрудничества, как ожидается, осенью.

"В Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения" Фото: pixabay.com

О том, что земельная реформа станет для новой власти флагманской, недавно сообщил со ссылкой на свои источники в команде президента один из украинских телеграмм-каналов. Как говорится в сообщении, открытие рынка земли "даст ситуативный рост экономики". Кроме того, отмечает ресурс, дальнейшие шаги власти будут направлены на реабилитацию игорного бизнеса, который был поставлен в Украине вне закона 10 лет назад усилиями тогдашнего премьера Юлии Тимошенко, а также на легализацию проституции и "легких" наркотиков.

Говорим - рост, подразумеваем - инвестиции

В принципе, о "легалайзе" всего выше перечисленного Владимир Зеленский говорил еще во время избирательной кампании. Но о пороке и его плодах можно порассуждать отдельно, тем более, что его легализация, хоть и внесет свою лепту в общую копилку экономического роста, все же не будет столь ощутимой, как некоторые другие "новации" властей.

Эксперты, опрошенные "Апострофом", согласны с мнением о том, что главной - и первоочередной - реформой президента Зеленского станет земельная реформа, и считают, что она может ускорить экономический рост.

"Анонсируется быстрый запуск рынка земли, что действительно может стимулировать экономический рост", - сказал изданию глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"На самом деле, что такое рост ВВП? – это инвестиции. Будет больше инвестиций – будет больше рост ВВП. Только рынок земли даст 2% к росту. Если прибавить к нынешнему, то 3+2=5%", - заявил в комментарии "Апострофу" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

В 2018 году Украина получила в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 2,3 миллиарда долларов. Это лучше, чем, например, в 2014 году (400 миллионов долларов), но существенно хуже, чем в "тучные" нулевые, когда в страну заходили до 10 миллиардов долларов и более (такие показатели были в рекордные 2007-2008 годы).

Убрать силовиков от бизнеса

Но инвестиции не придут, если будет существовать хотя бы малейшая для них угроза. "Когда приходят инвесторы, они говорят о двух проблемах – верховенство права и коррупция. Это все формализуется в суды и силовиков. Люди боятся за свои деньги и меньше вкладывают", - говорит Сергей Фурса. А потому, добавляет он, нужно провести судебную реформу, а также создать Службу финансовых расследований – убрать силовиков от бизнеса (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк недавно заявил, что соответствующий законопроект, который блокировался предыдущей властью, скоро будет направлен в парламент, - "Апостроф").

"Страны, где наблюдается большой экономический рост и есть большой приток инвестиций, характеризуются тем, что в них есть верховенство права", - соглашается бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, которого смело можно записать в члены команды нынешнего президента. "Поэтому первоочередные реформы для притока иностранных инвестиций и экономического роста лежат в юридической плоскости – реформа правоохранительных органов и реформа судебной системы", - сказал он в комментарии изданию.

Но параллельно, по его словам, экономический блок правительства должен будет сосредоточиться на таких вещах, как земельная реформа, законодательство о государственно-частном партнерстве, а также демонополизация, детенизация и дерегуляция.

"Премьер-министр должен стать главным инвестиционным управляющим страны, которая должна стать "магнитом" (это же слово употребил президент Владимир Зеленский, - "Апостроф") для инвестиций, который будет адвокатом бизнеса, будет помогать бизнесменам зарабатывать деньги в нашей стране, и чувствовать, что их инвестиции (находятся) в целости и сохранности. Мы должны научиться уважать инвестиции, как наших отечественных, так и иностранных предпринимателей. Только когда у нас появится такое уважение, мы встанем на путь экономического роста", - резюмировал Абромавичус.

Сергей Фурса, в свою очередь, обобщил задачу для правительства в "едином принципе декоммунизации экономики".

Сергей Фурса: "Нужно убрать силовиков от бизнеса" Фото: UNIAN

Бой с "тенью"

Есть, впрочем, и другие необходимые шаги. "В том числе, это - кардинальное упрощение налоговой системы, которая перегружена мелкими налогами и сборами, осложняющими бухгалтерию и в то же время приносящими очень мало поступлений в бюджеты всех уровней", - отметил Андрей Новак. Также, по его словам, необходимо, несколько это возможно, устранить такие явления, как контрабанда, контрафакт, а также все, что называется теневой экономикой. "При этом основной "тенью" у нас является использование офшорных схем", - добавил эксперт.

По словам Новака, Украина нуждается в настоящей децентрализации, прежде всего, налоговой. "(Сейчас местному чиновнику) ни тепло, ни холодно от того, работает ли на его территории предприятие, успешно ли оно, поскольку основная масса налогов идет в центральный бюджет, а уже из него через бюджетные трансферты, субвенции (деньги) поступают в местные бюджеты", пояснил он.

Еще одно важное направление, добавил специалист, - проведение реиндустриализации на современном технологическом уровне. "Статус лишь аграрной державы, даже аграрной сверхдержавы, - это статус отсталого государства с низким уровнем доходов населения, тем более, такой большой по территории и населению страны, как Украина (именно поэтому земельная реформа способна обеспечить не устойчивый, а лишь ситуативный рост, - "Апостроф"), - подчеркнул Новак".

Одного желания мало

Итак, новой власти (при том, что правительства еще нет и в помине, а новоизбранный парламент пока не приступил к законотворчеству) поставили задачи, или, как говорили в СССР, "дали наказ". Но прислушается ли властная команда к экспертным рекомендациям, будет ли выполнять "наказ"?

В принципе, Владимир Зеленский как президент может быть успешным только при растущей экономике, отмечает Айварас Абромавичус, добавляя, что он это понимает.

По его словам, желание проводить реформы у Зе-команды есть. "Дело за малым – техника, как это внедрить. Мы все знаем, что нужно делать, мы уже плюс-минус понимаем, как это делать. У президента, его ближнего окружения и людей, которые уже в недалеком будущем войдут в состав Кабинета министров, есть все инструменты. С такой поддержкой людей, с поддержкой в парламенте не сделать это, я считаю, будет уже практически преступно", - подчеркнул Абромавичус.