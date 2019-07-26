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​В МВФ рассказали, когда стоит ожидать миссии в Киеве: названо условие

пятница, 26 июля 2019, 13:47
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Киев после формирования нового правительства Украины.

Об этом на брифинге в Вашингтоне 25 июля заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Отвечая на вопрос о продолжении сотрудничества с МВФ, Райс напомнил заявление фонда, сделанное в середине июня о том, что миссия "готова вернуться в Киев, в Украину, чтобы продолжить обсуждение после парламентских выборов и как только новое правительство сможет уточнить свои политические намерения".

Как сообщал "Апостроф", МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП, ухудшив прогноз на 2019-2020 годы.

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