Неприкосновенная: коротко о схемах Демченко в столичном ГФС

Семья главного столичного фискала Людмилы Демченко замешана в коррупционных схемах обогащения за счет киевских налогоплательщиков. Сама Демченко еще запомнилась скандалом поддельной справкой участника АТО, пишет аналитик общественной организации "Институт мониторинга рынка инфраструктуры" Валерий Щербина в блоге на Цензор.нет.

Вначале 2019 году в Украине стартовала реформа Государственной фискальной службы. Суть реформы заключалась в разделении ее на два отдельных органы центральной исполнительной власти на Государственную налоговую службу в Государственную таможенную службу, напоминает эксперт.

Уже более пяти лет Людмила Демченко занимает должность начальника Главного управления ДФС в Киеве. Однако, по данным автора, занимает должность она незаконна, так как имеет 10-летний запрет занимать должности государственной службы согласно закону "Об очистке власти".

"Ранее СМИ ее связывали с Клименко, потом с командой действующего президента Порошенко, в частности через народного депутата от БПП Нину Южанина", - пишет автор, отмечая, что в 2015 году главным фискалом в Киеве ее назначил скандальный Роман Насиров.

С того момента вышло очень много журналистских расследований о том, что Демченко и ее семья и окружение организовали несколько схем по выводу средств.

"Раньше я уже анализировал состояние семьи Демченко и публиковал схему вывода НДС на компании не связанные с ее мужем. Мужчина руководительницы Киевского ДФС Борис Демченко, обладает рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют компании с созвучными названиями. Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.z.O.O. Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники", - говорится в блоге.

По подсчетам аналитика, коррупционная деятельность в должности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве могла приносить Демченко от 5 до 7 мильйонов долларов ежемесячно. "Всего же на своей должности ей удалось "заработать" больше 300 млн. долларов. Это не только семейные схемы, а также и прикрытие бизнеса от уплаты налогов", - утверждает Щербина.

Автор дополнительно обращает внимание, что несмотря на публикации в средствах массовой информации, обращения общественности в правоохранительные органы, госпожа Демченко продолжает занимать свою должность, соответсвенно, и схемы могут также продолжать существовать.

"В июле 2019 Государственное Бюро расследования начало уголовное производство, которое расследуется по фактам служебных злоупотреблений должностными лицами ГУ ДФС в г. Киеве. В уголовном деле говорится, что Демченко умышленно способствовала в уклонении от уплаты налогов путем обеспечения регистрации налоговых накладных по результатам сомнительных финансовых операций", - отмечает эксперт, добавляя, что в 2014-2015 годах прокуратура расследовала дело против Демченко, где она подозревалась в злоупотреблении служебным положением. Однако, дело не закончилось ничем, а Демченко пошла на повышение. Тогда СМИ писали, что помогла ей закрыть уголовное производство тогдашний народный депутат Нина Южанина.

Еще одна не менее интересная уголовное дело расследуется военной прокуратурой, говорится в материале. "Демченко и другие должностные лица подозреваются в получении фиктивной справки участника АТО. Следствием было установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в статуче медсестры, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе. Данная справка могла бы обезопасить ее от люстрации", - утверждает Щербина.

В официальном ответе на запрос, Министерство обороны Украины заявляет, что Людмила Демченко не принимала участие в боевых действиях. Тогда логичный вопрос, откуда у нее справка участника АТО.

Семейный подряд

Замазаны в смехам Демченко и родственные связи. Такую по данным Щербины, дочь Демченко Людмилы, по фамилии мужа Аль-Дури Елена, была соучредителем фирмы ООО "Строительная Рента". Затем она вышла из перечня владельцев, зато появилась Демченко Елена Николаевна, о чем свидетельствуют данные по аналитической системы Youcontrol.

Первый основатель Хобленко Александр Сергеевич. Фирма называлась "Клайд групп", 24.01.2017 года Хобленко продает фирму. Владельцем становится Шаповалова Ирина Владимировна. В это же время и меняется название на нынешнее. 18.08.2017 года процентная доля предприятия делится наполовину и еще одним совладельцем становится дочь Демченко Людмилы - Аль-Дури Елена. С этого времени данное ООО начинает тесно сотрудничать с фирмами Демченко Бориса. 20.03.2018 года в данном ООО полностью меняются учредители и директор. Одна из фирма и в дальнейшем сотрудничает с фирмами Демченко Бориса.

"В декларации о доходах, Демченко Людмила специально не указывает своей дочери Елены, мотивируя тем, что она с ней не проживает. Странное стечение обстоятельств, или факт специального скрытия информации о вышеуказанном предприятии", - обращает внимание аналитик.

Интересный факт, что вышеуказанная основательница Демченко Елена является женой родного брата Демченко Бориса, а именно Демченко Виталия Ивановича.

"Известно, что Демченко Виталий является руководителем ООО «Ани-Маркет. К 21.05.2019 года основателем и бенефициаром данного ЧП была кипрская оффшорная компания «Диосинда ЛТД». Фактически семья Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в оффшоры", - говорит аналитик.

Резюмируя, автор отмечает, что семья главного столичного фискала создала схему вывода фиктивного НДС за счет других налогоплательщиков. Зарегистрировано 3 уголовных производства, но они никак не расследуются. "При предыдущей власти Демченко связывали с пропрезидентской командой, но смена власти никак не повлияла на его статус. Она и дальше продолжает работать и покрывать свои "насиженные" коррупционные схемы без помех", - говорится в публикации.