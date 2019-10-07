RU  UA

вторник, 8 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Налоги

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Неприкосновенная: коротко о схемах Демченко в столичном ГФС

Эксперт о работе руководительницы столичной налоговой службе

понедельник, 7 октября 2019, 17:50
читати статтю українською
Эксперт о работе руководительницы столичной налоговой службе Фото: Апостроф / Коллаж

Семья главного столичного фискала Людмилы Демченко замешана в коррупционных схемах обогащения за счет киевских налогоплательщиков. Сама Демченко еще запомнилась скандалом поддельной справкой участника АТО, пишет аналитик общественной организации "Институт мониторинга рынка инфраструктуры" Валерий Щербина в блоге на Цензор.нет.

Вначале 2019 году в Украине стартовала реформа Государственной фискальной службы. Суть реформы заключалась в разделении ее на два отдельных органы центральной исполнительной власти на Государственную налоговую службу в Государственную таможенную службу, напоминает эксперт.

Уже более пяти лет Людмила Демченко занимает должность начальника Главного управления ДФС в Киеве. Однако, по данным автора, занимает должность она незаконна, так как имеет 10-летний запрет занимать должности государственной службы согласно закону "Об очистке власти".

"Ранее СМИ ее связывали с Клименко, потом с командой действующего президента Порошенко, в частности через народного депутата от БПП Нину Южанина", - пишет автор, отмечая, что в 2015 году главным фискалом в Киеве ее назначил скандальный Роман Насиров.

С того момента вышло очень много журналистских расследований о том, что Демченко и ее семья и окружение организовали несколько схем по выводу средств.

"Раньше я уже анализировал состояние семьи Демченко и публиковал схему вывода НДС на компании не связанные с ее мужем. Мужчина руководительницы Киевского ДФС Борис Демченко, обладает рядом компаний за рубежом, которые не имеют представительства в Украине, однако в Украине действуют компании с созвучными названиями. Действительно, согласно данным декларации о доходах, Борис Демченко владеет акциями польской компании Rentakran Sp.z.O.O. Согласно информации польского реестра юридических лиц, эта компания занимается арендой и лизингом техники и строительной техники", - говорится в блоге.

По подсчетам аналитика, коррупционная деятельность в должности начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве могла приносить Демченко от 5 до 7 мильйонов долларов ежемесячно. "Всего же на своей должности ей удалось "заработать" больше 300 млн. долларов. Это не только семейные схемы, а также и прикрытие бизнеса от уплаты налогов", - утверждает Щербина.

Автор дополнительно обращает внимание, что несмотря на публикации в средствах массовой информации, обращения общественности в правоохранительные органы, госпожа Демченко продолжает занимать свою должность, соответсвенно, и схемы могут также продолжать существовать.

"В июле 2019 Государственное Бюро расследования начало уголовное производство, которое расследуется по фактам служебных злоупотреблений должностными лицами ГУ ДФС в г. Киеве. В уголовном деле говорится, что Демченко умышленно способствовала в уклонении от уплаты налогов путем обеспечения регистрации налоговых накладных по результатам сомнительных финансовых операций", - отмечает эксперт, добавляя, что в 2014-2015 годах прокуратура расследовала дело против Демченко, где она подозревалась в злоупотреблении служебным положением. Однако, дело не закончилось ничем, а Демченко пошла на повышение. Тогда СМИ писали, что помогла ей закрыть уголовное производство тогдашний народный депутат Нина Южанина.

Еще одна не менее интересная уголовное дело расследуется военной прокуратурой, говорится в материале. "Демченко и другие должностные лица подозреваются в получении фиктивной справки участника АТО. Следствием было установлено, что она якобы находилась в зоне АТО в статуче медсестры, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе. Данная справка могла бы обезопасить ее от люстрации", - утверждает Щербина.

В официальном ответе на запрос, Министерство обороны Украины заявляет, что Людмила Демченко не принимала участие в боевых действиях. Тогда логичный вопрос, откуда у нее справка участника АТО.

Семейный подряд

Замазаны в смехам Демченко и родственные связи. Такую по данным Щербины, дочь Демченко Людмилы, по фамилии мужа Аль-Дури Елена, была соучредителем фирмы ООО "Строительная Рента". Затем она вышла из перечня владельцев, зато появилась Демченко Елена Николаевна, о чем свидетельствуют данные по аналитической системы Youcontrol.

Первый основатель Хобленко Александр Сергеевич. Фирма называлась "Клайд групп", 24.01.2017 года Хобленко продает фирму. Владельцем становится Шаповалова Ирина Владимировна. В это же время и меняется название на нынешнее. 18.08.2017 года процентная доля предприятия делится наполовину и еще одним совладельцем становится дочь Демченко Людмилы - Аль-Дури Елена. С этого времени данное ООО начинает тесно сотрудничать с фирмами Демченко Бориса. 20.03.2018 года в данном ООО полностью меняются учредители и директор. Одна из фирма и в дальнейшем сотрудничает с фирмами Демченко Бориса.

декларации о доходах, Демченко Людмила специально не указывает своей дочери Елены, мотивируя тем, что она с ней не проживает. Странное стечение обстоятельств, или факт специального скрытия информации о вышеуказанном предприятии", - обращает внимание аналитик.

Интересный факт, что вышеуказанная основательница Демченко Елена является женой родного брата Демченко Бориса, а именно Демченко Виталия Ивановича.

"Известно, что Демченко Виталий является руководителем ООО «Ани-Маркет. К 21.05.2019 года основателем и бенефициаром данного ЧП была кипрская оффшорная компания «Диосинда ЛТД». Фактически семья Демченко создала схему вывода фиктивного НДС из бюджета Украины прямо в оффшоры", - говорит аналитик.

Резюмируя, автор отмечает, что семья главного столичного фискала создала схему вывода фиктивного НДС за счет других налогоплательщиков. Зарегистрировано 3 уголовных производства, но они никак не расследуются. "При предыдущей власти Демченко связывали с пропрезидентской командой, но смена власти никак не повлияла на его статус. Она и дальше продолжает работать и покрывать свои "насиженные" коррупционные схемы без помех", - говорится в публикации.

Новости партнеров

Читайте также

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Экономист Тарас Козак рассказал Апострофу, чем может обернуться для Украины увеличение начисления единого социального взноса

Из этого раздела

В налоговом комитете заблуждаются: финдиректор "Метинвеста" прокомментировала законопроект 1210
Глава профильного комитета согласился с необходимостью изменить налоговый проект 1210
Налоговые поступления увеличились за счет перекрытия минимизационных схем - Верланов
Европейская бизнес-ассоциация призвала согласовать изменение ренты на железную руду с налоговой реформой
Кабмин "временно" продлил полномочия налоговой милиции: в чем суть

Выбор редакции

Первый публичный скандал в правительстве Гройсмана: предмет конфликта — ОПЗ

Новости партнеров

;

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: