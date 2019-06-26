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Интервальная диета: как быстро похудеть без голодания и нагрузок

Такой тип питания стал настоящим трендом

среда, 26 июня 2019, 18:30

Интервальное голодание, или диета 16/8 - достаточно простой и в то же время эффективный способ похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки.

Суть интервальной диеты состоит в том, что на протяжении 16 часов нужно полностью воздерживаться от еды, а принимать пищу только 8 часов в сутки. При этом есть можно все и в любом количестве (даже булочку и шоколадку).

Временные рамки приема пищи каждый также выбирает на свое усмотрение. К примеру, с 8:00 до 16:00 или 12:00 до 20:00. В остальное время стоит ограничиться только напитками. Чтобы побороть голод в период интервального голодания, диетологи рекомендуют пить напитки без сахара, например, травяной или зеленый чай.

Несмотря на то, что при системе питания 16/8 можно есть все, что угодно, есть ряд продуктов, которые рекомендуется включить в свой рацион, чтобы не только уменьшить объемы тела, но и очистить организм и улучшить состояние кожи.

Жиросжигающие:

- мясо курицы, индейки, кролика, а также яйца;
- грецкие орехи, миндаль, сырые тыквенные семечки;
- фасоль, нут, горох;
- нежирный кефир или йогурт без добавок

Оздоровительные:

- синие и красные ягоды: вишня, смородина, ежевика;
- цитрусовые: апельсины, грейпфруты, а также яблоки;
- овощи зеленого цвета и зелень: капуста, огурцы, шпинат, петрушка и прочее;
- помидоры, морковь, сладкий перец.

Прежде чем начать интервальное голодание, нужно ознакомиться с противопоказаниями. Так как диета 16/8 подходит не всем.

- беременность и кормление грудью;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- сахарный диабет;
- заболевания нервной системы, стрессы;
- почечная недостаточность;
- заболевания желчного пузыря.

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