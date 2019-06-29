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Как защитить длинные волосы от солнца: простые советы на лето

The Lime предлагает несколько базовых рекомендаций, которым необходимо следовать

суббота, 29 июня 2019, 16:02

Отправляясь в отпуск, необходимо позаботиться о защите от солнца. При этом оберегать от вредного воздействия солнечных лучей нужно не только кожу лица и тела, но и волосы, ведь они также подвергаются настоящему стрессу. Особенно это касается длинных волос.

Лучи палящего солнца высушивают локоны и повреждают их структуру. Поэтому, чтобы волосы оставались здоровыми, нужно знать несколько простых правил.

Для того чтобы защитить длинные волосы от агрессивного солнца нужно обязательно пользоваться головным убором. Самый лучший вариант - светлая соломенная шляпка. Она не пропускает солнечные лучи и дает волосам дышать.

Собираясь на пляж, специалисты рекомендуют наносить на волосы натуральные масла. Лучше всего подойдет масло жожоба, поскольку по своему составу оно очень похоже на естественную волосяную смазку. Но можно использовать и оливковое масло или масло виноградных косточек.

Многие обладательницы длинных волос знают, как неудобно с ними в жаркую погоду. Но это вовсе не повод менять любимую прическу. Для похода на пляж волосы лучше убрать в хвост или сделать пучок. Так волосы будут меньше подвергаться ультрафиолету и обветриваться знойным воздухом.

После купания в море волосы следует тщательно промокнуть полотенцем, так как капельки воды, оставшиеся на волосах, будут действовать как зеркало, и притягивать к себе негативное влияние солнца.

Вернувшись с пляжа, обязательно нужно промыть волосы пресной водой. Соленая вода негативно сказывается на структуре волос.

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