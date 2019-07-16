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Арбузный маникюр: яркие идеи летнего дизайна ногтей

Как сделать сочный маникюр для лета

вторник, 16 июля 2019, 16:05
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Арбузный маникюр – это невероятно стильный вариант дизайна ногтей для этого лета. Сочетание красного, зеленого и черного поднимет настроение обладательнице сочного маникюра и притянет внимание окружающих.

The Lime сделал подборку фото, из которой вы почерпнете массу свежих идей или выберете готовый вариант стильного оформления ногтей. Такой дизайн ноготков сделает ваш образ невероятно ярким и вкусным, а также подарит ощущение легкости и беззаботности.

Профессионалы в нейл-индустрии предлагают огромное количество вариаций на данную тематику. В зависимости от оттенка лака, арбузный маникюр может быть нежным и светлым или ярким и дерзким. Рисунки могут быть в виде арбузных долек или только намекать на арбузную тематику. Придать свежести такому дизайну можно, нарисовав красивые капельки росы.

Для арбузного маникюра подойдет форма ногтей миндаль, овал или квадрат. Дольки арбуза отлично будут смотреться как на длинных, так и на коротких ногтях. Рисунок можно нанести на все ногти или только на один-два пальчика на каждой руке.

Теперь вы знаете, как сделать яркий летний маникюр с арбузом. Возьмите простые идеи себе на заметку и непременно воплотите их в жизнь.

  • Ранее The Lime собрал для вас самые яркие и трендовые новинки морского маникюра, которые привлекают своей свежестью, простотой и яркостью.
  • А также показал, как можно выделиться этим летом с помощью неонового дизайна ногтей.

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