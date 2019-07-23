Соблазнительная Каменских снялась для модного журнала и раскрыла секреты своей красоты

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) стала героиней нового выпуска известного глянца L'Officiel Украина. Исполнительница снялась в пикантной фотосъемке и поделилась своими beauty-привычками.

Несколько черно-белых снимков Настя опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Каменских предстала в соблазнительных спортивных образах.

В интервью журналу певица поделилась своими секретами красоты.

"Правило, которое никогда не нарушу: тщательно смывать косметику на ночь, какой бы уставшей я ни была. В моей косметичке всегда есть матирующие салфетки, увлажняющий крем, патчи, термальная вода и тинт для губ. С таким экспресс-набором всегда уверена, что буду выглядеть хорошо. Еще люблю натуральные масла: кокосовое наношу на тело – оно отлично питает, с помощью касторового ухаживаю за бровями и ресницами", - рассказала Настя.

"А вообще, ничто не красит девушку больше, чем любовь и поддержка любимого. Это мой лучший beauty-лайфхак. Между мной и моим мужчиной существует невероятная связь, и именно эта энергия, которая присутствует между нами, делает меня счастливой. А это залог безупречной красоты", - подчеркнула Каменских.

Ранее украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) признался, что после того, как женился на певице Насте Каменских стал более независимым.

Настя и Потап поженились 23 мая. Свадебная церемония прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" украинского шоу-бизнеса.

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