RU  UA

Лайм

Белковая диета на неделю: худеем каждый день без вреда для организма

Эта диета отлично подходит для быстрого снижения веса

пятница, 26 июля 2019, 20:08
читати статтю українською

Белковая диета - один их самых эффективных методов похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки. Суть ее заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно больше белковых продуктов, а жиры и углеводы исключить из своего рациона.

Во время белковой диеты важно пить много воды, желательно негазированной. Из обязательных продуктов: диетическое мясо (курица, кролик, индейка), яичный белок, некоторые крупы (гречка, овсянка, рис), рыба и морепродукты, овощи, соевые продукты и молочные с минимальным содержанием сахара.

А вот от чего стоит отказаться, так это от: хлеба, выпечки, конфет и шоколада, жирного мяса и сала, колбасы, жареной рыбы, картофеля, бобовых, сливочного масла, сахара и алкогольных напитков.

Белковая диета на неделю:

День 1.

Завтрак: 150 г нежирного творога или рис с овощами и курицей, травяной чай.
Обед: 150 г отварной куриной грудки или овощной бульон.
Ужин: 200 г рыбы или мяса птицы на пару, овощной салат.

День 2.

Завтрак: 150 г несладкого йогурта или омлет с курицей, чай.
Обед: 150 г отварной индейки (или курицы), тушеные овощи.
Ужин: 200 г запеченной рыбы, 100 г свежих овощей.

День 3.

Завтрак: 3 яичных белка или 150 г творога, чай.
Обед: 200 г индейки, 4-6 ст. л. отварного риса или мясной суп.
Ужин: 150 г кролика на пару, 100 г салата из капусты

День 4.

Завтрак: стакан нежирного кефира и 2 овсяных коржика или гречка с молоком.
Обед: 200 г куриного филе, 200 г спаржи.
Ужин: 200 г рыбы отварной, 150 г свежих или паровых овощей.

День 5.

Завтрак: 150 г отварной курицы и овощной салат.
Обед: 200 г паровой рыбы или овощной суп.
Ужин: 200 г нежирной говядины, 150 г салата из овощей.

День 6.

Завтрак: омлет из белков, травяной чай или стакан кефира.
Обед: 150 г курицы на пару и 100 г свежих овощей.
Ужин: 150 г запеченной рыбы, 100 г салата.

День 7.

Завтрак: 150 г творога или запеченный стейк семги с салатом, чай.
Обед: овощной суп, 100 г говядины вареной.
Ужин: 100 г мяса птицы, 100 г салата из свежих овощей.

На белковой диете пищу необходимо принимать 4-6 раз в день, поэтому между основными приемами пищи нужно устраивать небольшие перекусы. Это может быть яблоко, цитрусовые или же стакан нежирного кефира или йогурта.

  • Также читайте на The Lime, как быстро похудеть этим летом с помощью яблочной диеты.
  • А также, как сбросить лишний вес с помощью интервального голодания. Это достаточно простой и в то же время эффективный способ похудения, который уже полюбился многим девушкам.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Какой из видов летнего маникюра вам подойдет: тест-пятиминутка

Сегодня в нейл-индустрии существует множество видов маникюра, и каждая модница старается подобрать для себя свой идеальный и, конечно же, модный и стильный дизайн.

Бог волчиц: Винник показался без бороды и нарвался на комплименты

Украинский певец Олег Винник сбрил бороду, а фото выложил в Instagram.

Модный дизайн летнего маникюра на короткие ногти: фото лучших идей

В сезоне лето 2019 актуальны различные типы ноготков, как ​длинные, так и короткие. Выбирая маникюр с короткими ногтями, вы отдаете предпочтение практичности и удобству.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: