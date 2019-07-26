Белковая диета на неделю: худеем каждый день без вреда для организма

Белковая диета - один их самых эффективных методов похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки. Суть ее заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно больше белковых продуктов, а жиры и углеводы исключить из своего рациона.

Во время белковой диеты важно пить много воды, желательно негазированной. Из обязательных продуктов: диетическое мясо (курица, кролик, индейка), яичный белок, некоторые крупы (гречка, овсянка, рис), рыба и морепродукты, овощи, соевые продукты и молочные с минимальным содержанием сахара.

А вот от чего стоит отказаться, так это от: хлеба, выпечки, конфет и шоколада, жирного мяса и сала, колбасы, жареной рыбы, картофеля, бобовых, сливочного масла, сахара и алкогольных напитков.

Белковая диета на неделю:

День 1.

Завтрак: 150 г нежирного творога или рис с овощами и курицей, травяной чай.

Обед: 150 г отварной куриной грудки или овощной бульон.

Ужин: 200 г рыбы или мяса птицы на пару, овощной салат.

День 2.

Завтрак: 150 г несладкого йогурта или омлет с курицей, чай.

Обед: 150 г отварной индейки (или курицы), тушеные овощи.

Ужин: 200 г запеченной рыбы, 100 г свежих овощей.

День 3.

Завтрак: 3 яичных белка или 150 г творога, чай.

Обед: 200 г индейки, 4-6 ст. л. отварного риса или мясной суп.

Ужин: 150 г кролика на пару, 100 г салата из капусты

День 4.

Завтрак: стакан нежирного кефира и 2 овсяных коржика или гречка с молоком.

Обед: 200 г куриного филе, 200 г спаржи.

Ужин: 200 г рыбы отварной, 150 г свежих или паровых овощей.

День 5.

Завтрак: 150 г отварной курицы и овощной салат.

Обед: 200 г паровой рыбы или овощной суп.

Ужин: 200 г нежирной говядины, 150 г салата из овощей.

День 6.

Завтрак: омлет из белков, травяной чай или стакан кефира.

Обед: 150 г курицы на пару и 100 г свежих овощей.

Ужин: 150 г запеченной рыбы, 100 г салата.

День 7.

Завтрак: 150 г творога или запеченный стейк семги с салатом, чай.

Обед: овощной суп, 100 г говядины вареной.

Ужин: 100 г мяса птицы, 100 г салата из свежих овощей.

На белковой диете пищу необходимо принимать 4-6 раз в день, поэтому между основными приемами пищи нужно устраивать небольшие перекусы. Это может быть яблоко, цитрусовые или же стакан нежирного кефира или йогурта.

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