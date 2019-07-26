Белковая диета на неделю: худеем каждый день без вреда для организма

Белковая диета - один их самых эффективных методов похудения, который уже успели по достоинству оценить многие девушки. Суть ее заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно больше белковых продуктов, а жиры и углеводы исключить из своего рациона.
Во время белковой диеты важно пить много воды, желательно негазированной. Из обязательных продуктов: диетическое мясо (курица, кролик, индейка), яичный белок, некоторые крупы (гречка, овсянка, рис), рыба и морепродукты, овощи, соевые продукты и молочные с минимальным содержанием сахара.
А вот от чего стоит отказаться, так это от: хлеба, выпечки, конфет и шоколада, жирного мяса и сала, колбасы, жареной рыбы, картофеля, бобовых, сливочного масла, сахара и алкогольных напитков.
Белковая диета на неделю:
День 1.
Завтрак: 150 г нежирного творога или рис с овощами и курицей, травяной чай.
Обед: 150 г отварной куриной грудки или овощной бульон.
Ужин: 200 г рыбы или мяса птицы на пару, овощной салат.
День 2.
Завтрак: 150 г несладкого йогурта или омлет с курицей, чай.
Обед: 150 г отварной индейки (или курицы), тушеные овощи.
Ужин: 200 г запеченной рыбы, 100 г свежих овощей.
День 3.
Завтрак: 3 яичных белка или 150 г творога, чай.
Обед: 200 г индейки, 4-6 ст. л. отварного риса или мясной суп.
Ужин: 150 г кролика на пару, 100 г салата из капусты
День 4.
Завтрак: стакан нежирного кефира и 2 овсяных коржика или гречка с молоком.
Обед: 200 г куриного филе, 200 г спаржи.
Ужин: 200 г рыбы отварной, 150 г свежих или паровых овощей.
День 5.
Завтрак: 150 г отварной курицы и овощной салат.
Обед: 200 г паровой рыбы или овощной суп.
Ужин: 200 г нежирной говядины, 150 г салата из овощей.
День 6.
Завтрак: омлет из белков, травяной чай или стакан кефира.
Обед: 150 г курицы на пару и 100 г свежих овощей.
Ужин: 150 г запеченной рыбы, 100 г салата.
День 7.
Завтрак: 150 г творога или запеченный стейк семги с салатом, чай.
Обед: овощной суп, 100 г говядины вареной.
Ужин: 100 г мяса птицы, 100 г салата из свежих овощей.
На белковой диете пищу необходимо принимать 4-6 раз в день, поэтому между основными приемами пищи нужно устраивать небольшие перекусы. Это может быть яблоко, цитрусовые или же стакан нежирного кефира или йогурта.
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