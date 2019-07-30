Как защитить длинные волосы от сухости и выпадения: 3 проверенных способа

Проблема сухости волос знакома многим девушкам - локоны потеряли здоровый блеск, стали ломкими и начали выпадать. Существует несколько факторов, влияющих на сухость и потерю волос: от неправильного ухода до нарушений в организме.

В норме каждый человек теряет в среднем около 100 волосинок в сутки. Если вдуматься, то это довольно много. Поэтому, если при расчесывании вы видите выпавшие волосы - не расстраивайтесь сразу. Если визуальное количество волос на расческе примерно одинаковое - волноваться не стоит. Но если вам кажется, что интенсивность выпадения увеличилась, что стоит прибегнуть к некоторым мерам.

В первую очередь стоит сходить к врачу, чтобы исключить заболевания, которые могут вызвать проблемы с волосами. Если выпадение волос не связано с проблемами со здоровьем, то стоит обратить внимание на уход.

3 простых способа, как защитить длинные волосы от сухости и выпадения

Мытье волос

Специалисты не рекомендуют мыть голову горячей водой. Высокая температура воды повреждает кератиновый слой волоса и он становится хрупким и уязвимым. Температура воды должна быть примерно 40 градусов. А ополаскивать волосы нужно только прохладной водой, и чем жирнее волосы, тем прохладнее должна быть вода.

Вода

Волосы, как и кожа, нуждаются во влаге. Благодаря ей они сохраняют целостность, блеск и эластичность. Поэтому, чтобы защитить волосы от сухости и выпадения - пейте как можно больше воды.

Сушка волос

Старайтесь по минимуму использовать фен. Давайте волосам высохнуть естественным путем. Но если же сушки феном не избежать, то перед использованием нанесите термозащитное средство. Кроме того, сушить волосы феном нужно правильно: по направлению от корней к кончикам, а не наоборот. Так вы снизите тепловое воздействие на свои локоны.

Также читайте на The Lime, как защитить длинные волосы от солнца. Лучи палящего солнца высушивают локоны и повреждают их структуру. Поэтому, чтобы волосы оставались здоровыми, нужно знать несколько простых правил.

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