Стильный маникюр без салонов и мастеров: как сделать это дома

Маникюр играет не последнюю роль в создании безупречного женского образа. Но иногда на салоны не хватает времени или возможности. А если знать небольшие хитрости, то можно с легкостью сделать маникюр своими руками, не прибегая к помощи мастеров.

The Lime собрал для вас несколько модных идей ногтевого дизайна, которые легко повторить в домашних условиях.

Маникюр в горошек

Такой дизайн очень легок в исполнении, но в различных вариациях смотрится ярко, необычно и эффектно. Для такого маникюра вам понадобится лак базового цвета, лак для точек и зубочистка.

Для начала подготовьте ногти к покрытию. Затем покройте базовым лаком и хорошо просушите. А сделать быстро это можно, смочив руки в воде со льдом. Когда лак полностью высохнет - приступайте к рисованию точек. Окуните зубочистку в лак другого цвета и сделайте точки по всему ногтю. После высыхания точек, покройте ноготь бесцветным лаком.

Лунный маникюр

Техника выполнения такого дизайна похожа на перевернутый френч. Для покрытия лаком ногтя потребуется специальный трафарет, который обычно используется для классического французского маникюра. Только крепить его нужно не на кончик, а на его основание, чтобы получился полукруг.

Комбинировать цвета можно самые разные, все зависит от вашего настроения и предпочтений. Отлично выглядят все оттенки вместе с золотом или серебром.

Маникюр в полоску

Для такого нейл-дизайна продаются специальные полоски. Они бывают любой толщины и цветовой гаммы. Вы можете комбинировать толстые полоски с тонкими, сочетать различные оттенки. А вот несколько простых идей, как воплотить "полосатый" маникюр на ногтях.

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