Модный дизайн летнего маникюра на короткие ногти: фото лучших идей

Красивый и стильный дизайн ногтей стал неотъемлемой частью любого модного образа. Летний маникюр 2019 все также разнообразен, как и в прошлом сезоне. Модницы регулярно разыскивают в сети лучшие новинки нейл-дизайна.

В этом летнем сезоне актуальны различные типы ноготков, как длинные, так и короткие. Выбирая маникюр с короткими ногтями, вы отдаете предпочтение практичности и удобству. The Lime собрал для вас лучшие идеи летнего маникюра на короткие ногти, в примерах которых можно утонуть.

Форма коротких ногтей должна быть максимально сглаженной и мягкой. Идеальными считаются следующие формы: мягкий квадрат (с закругленными уголками), овал и миндалевидная конфигурация.

Для работы в офисе вам больше всего подойдет дизайн в пастельных тонах. Такой маникюр можно сделать однотонным, а можно сделать акцент на двух ноготках в виде рисунка или блестящей фольги.

А если же вы собрались в отпуск или планируете посетить какое-то мероприятие, то обязательно поэкспериментируйте с цветом и дизайном.

Покрывать ноготки можно, как глянцевым топом, так и матовым. Здесь - исключительно на ваше рассмотрение. Глянцевое покрытие дает цвету глубину, а матовое - насыщенность.

Ранее The Lime собрал для вас самые яркие и трендовые новинки морского маникюра, которые привлекают своей свежестью, простотой и яркостью.

А также показал, как можно выделиться этим летом с помощью неонового дизайна ногтей.

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