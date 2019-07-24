RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Модный дизайн летнего маникюра на короткие ногти: фото лучших идей

Выбирайте супермодные новинки маникюра!

среда, 24 июля 2019, 18:15
читати статтю українською

Красивый и стильный дизайн ногтей стал неотъемлемой частью любого модного образа. Летний маникюр 2019 все также разнообразен, как и в прошлом сезоне. Модницы регулярно разыскивают в сети лучшие новинки нейл-дизайна.

В этом летнем сезоне актуальны различные типы ноготков, как длинные, так и короткие. Выбирая маникюр с короткими ногтями, вы отдаете предпочтение практичности и удобству. The Lime собрал для вас лучшие идеи летнего маникюра на короткие ногти, в примерах которых можно утонуть.

Форма коротких ногтей должна быть максимально сглаженной и мягкой. Идеальными считаются следующие формы: мягкий квадрат (с закругленными уголками), овал и миндалевидная конфигурация.

Для работы в офисе вам больше всего подойдет дизайн в пастельных тонах. Такой маникюр можно сделать однотонным, а можно сделать акцент на двух ноготках в виде рисунка или блестящей фольги.

А если же вы собрались в отпуск или планируете посетить какое-то мероприятие, то обязательно поэкспериментируйте с цветом и дизайном.

Покрывать ноготки можно, как глянцевым топом, так и матовым. Здесь - исключительно на ваше рассмотрение. Глянцевое покрытие дает цвету глубину, а матовое - насыщенность.

  • Ранее The Lime собрал для вас самые яркие и трендовые новинки морского маникюра, которые привлекают своей свежестью, простотой и яркостью.
  • А также показал, как можно выделиться этим летом с помощью неонового дизайна ногтей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Хорошеет с каждым днем: Леся Никитюк покорила фанатов фигурой в ярком бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое фото в купальнике и восхитила поклонников.

Соблазнительная Каменских снялась для модного журнала и раскрыла секреты своей красоты

Украинская певица Настя Каменских снялась для журнала L'Officiel Украина и поделилась своими beauty-привычками.

Арбузная диета: как быстро похудеть и не навредить здоровью

Арбузная диета - отличный способ полакомиться сочной большой ягодой и сбросить 3 килограмма за три дня.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: