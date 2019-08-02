RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Названы финалистки конкурса Мисс Украина-2019: фото красоток

В финал прошли 25 участниц

пятница, 2 августа 2019, 15:37
читати статтю українською

Национальный комитет "Мисс Украина" представил финалисток конкурса красоты. В этом году за корону и заветный титул поборются 25 красавиц.

Имена и фото участниц опубликованы на странице конкурса в Facebook. "Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны", - говорится в сообщении. Итак, знакомьтесь:

Елизавета Адамская, 20 лет

Юлия Высоцкая, 23 года

Кристина Герман, 20 лет

Кристина Гордиенко, 18 лет

Инна Гудзь, 23 года

Кристина-Диана Записоцкая, 22 года

Яна Иванова, 20 лет

Татьяна Калакуцкая, 22 года

Марина Киосе, 23 года

Валерия Кучеренко, 23 года

Марта Марциняк, 21 год

Людмила Милевская, 24 года

Юлия Мосейко, 21 год

Анастасия Никитюк, 20 лет

Маргарита Паша, 24 года

Алена Руденко, 22 года

Алена Смирнова, 24 года

Марина Сотник, 19 лет

Анастасия Стеценко, 20 лет

Юлия Ткач, 21 год

Елена-Эвелина Фирут, 19 лет

Анастасия Чайка, 24 года

Татьяна Чапля, 17 лет

Наталия Червона, 19 лет

Диана Шабас, 20 лет

"Мисс Украина-2019" проходит ежегодно с 1991 года. В этом году финал конкурса пройдет 12 сентября.

  • Ранее Национальный комитет "Мисс Украина" внес изменения в перечень условий участия в конкурсе. Новые требования дают шансы большему количеству красавиц побороться за заветный титул и корону.
  • На "Мисс Украина-2018" произошел скандал. 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, которая победила на конкурсе, лишилась титула и короны. Девушка нарушила правила конкурса, согласно которым участницы не могут состоять в браке и иметь детей. Дидусенко была замужем и воспитывает 4-летнего сына.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стильный маникюр без салонов и мастеров: как сделать это дома

Красивый и стильный маникюр можно легко сделать в домашних условиях, необходимо только знать несколько секретов.

Ворвалась в отпуск: Каменских показала фигуру в бикини на отдыхе в Италии

Певица Настя Каменских показала, как проводит время в Италии.

7 простых причесок на каждый день: подсматриваем идеи у звезд шоу-бизнеса

Звезды шоу-бизнеса в повседневной жизни предпочитают незамысловатые прически, которые делаются на скорую руку.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: