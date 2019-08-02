Названы финалистки конкурса Мисс Украина-2019: фото красоток

Национальный комитет "Мисс Украина" представил финалисток конкурса красоты. В этом году за корону и заветный титул поборются 25 красавиц.

Имена и фото участниц опубликованы на странице конкурса в Facebook. "Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца Украина, на самом масштабном шоу страны", - говорится в сообщении. Итак, знакомьтесь:

Елизавета Адамская, 20 лет



Юлия Высоцкая, 23 года



Кристина Герман, 20 лет



Кристина Гордиенко, 18 лет



Инна Гудзь, 23 года



Кристина-Диана Записоцкая, 22 года



Яна Иванова, 20 лет



Татьяна Калакуцкая, 22 года



Марина Киосе, 23 года



Валерия Кучеренко, 23 года



Марта Марциняк, 21 год



Людмила Милевская, 24 года



Юлия Мосейко, 21 год



Анастасия Никитюк, 20 лет



Маргарита Паша, 24 года



Алена Руденко, 22 года



Алена Смирнова, 24 года



Марина Сотник, 19 лет



Анастасия Стеценко, 20 лет



Юлия Ткач, 21 год



Елена-Эвелина Фирут, 19 лет



Анастасия Чайка, 24 года



Татьяна Чапля, 17 лет



Наталия Червона, 19 лет



Диана Шабас, 20 лет



"Мисс Украина-2019" проходит ежегодно с 1991 года. В этом году финал конкурса пройдет 12 сентября.

Ранее Национальный комитет "Мисс Украина" внес изменения в перечень условий участия в конкурсе. Новые требования дают шансы большему количеству красавиц побороться за заветный титул и корону.

На "Мисс Украина-2018" произошел скандал. 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, которая победила на конкурсе, лишилась титула и короны. Девушка нарушила правила конкурса, согласно которым участницы не могут состоять в браке и иметь детей. Дидусенко была замужем и воспитывает 4-летнего сына.

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