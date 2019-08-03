Что съесть, чтобы похудеть: 10 полезных продуктов, от которых не поправляются

Вопрос приведения фигуры в порядок без вреда для здоровья волнует многих девушек. А как известно, залог успешного и здорового похудения - в правильном питании.

Для того, чтобы держать себя в форме постоянно, диетическое питание должно стать нормой жизни. При употреблении правильных продуктов ваш вес всегда будет в норме, а организм пополнится витаминами и полезными микроэлементами. The Lime расскажет о 10-ти полезных продуктах, которые являются наиболее низкокалорийными и что следует есть, чтобы не поправляться.

Гречка

Гречневая крупа является одной из самых полезных. Она нормализует пищеварительную систему и очищает кишечник подобно щетке. Продукт подходит для диетического питания, так как он содержит растительный белок (метионин, аминокислоты лизин), медленные углеводы, витамины (В и Е), множество других полезных веществ.

Цитрусовые

Грейпфруты, апельсины, мандарины и другие цитрусовые способны эффективно сжигать жир. Апельсины и мандарины богаты витамином С, который благоприятно влияет на эластичность кожи и на организм в целом. А грейпфрут понижает уровень глюкозы в крови, укрепляет иммунитет, выводит токсины, а также ускоряет процесс метаболизма.

Ламинария, или "морская капуста"

Этот диетический продукт содержит в себе йод в больших колличествах, который улучшает функцию щитовидной железы. Ламинария помогает поддерживать нормальный уровень гормонов в организме, тем самым предотвращая набор веса.

Баклажаны

Баклажаны, или как в народе их еще называют "синенькие", содержат очень мало калорий. Поэтому можете смело употреблять их в пищу и не бояться за свою фигуру.

Кабачки

Этот овощ содержит в себе много клетчатки и жидкости, поэтому, если употреблять его в пищу, то можно нормализовать водно-солевой баланс в организме – а это важный фактор в процессе похудения.

Арбуз

Арбуз - настоящий кладезь легко усваиваемых веществ, к тому же в нем содержится большое количество воды - 90%! Поэтому с помощью этой ягоды можно очистить организм от вредных шлаков и токсинов и при этом не поправляться.

Черная смородина

Сжечь жир в проблемных местах поможет смородина. Кроме того, эта ягода содержит много витамина С, витамина А, витамина Р, которые ускоряют обмен веществ, повышают иммунитет и положительно влияют на сосуды.

Брокколи

Это настоящий кладезь различных витаминов и минералов. Брокколи содержит минимум калорий, что поможет быстро привести фигуру в порядок. К тому же этот продукт готов сражаться не только с лишними килограммами, но и с некоторыми болезнями. Например, врачи рекомендуют употреблять брокколи людям с сердечной недостаточностью, при расстройствах нервной системы, запорах и интоксикации.

Листовой салат

Зелень богата витаминами, минералами, клетчаткой и фитонутриентами. Она прекрасно укрепляет иммунитет и улучшает обмен веществ.

Жирная рыба

Жирная рыба (кижуч, палтус) является источником омега-3 жирных кислот, которые очень полезны для пищеварения. Также рыбий жир прекрасно насыщает организм.

Также читайте на The Lime о белковой диете. Суть ее заключается в том, чтобы употреблять в пищу как можно больше белковых продуктов, а жиры и углеводы исключить из своего рациона.

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