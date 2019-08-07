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10 свежих идей маникюра: подглядываем за ногтями Насти Каменских, Нади Дорофеевой и не только

The Lime предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости

среда, 7 августа 2019, 19:21
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Каждая знаменитая красавица предпочитает свой стиль маникюра, основанный на личных предпочтениях и, безусловно, связанный с современными трендами.

Звезды шоу-бизнеса регулярно делятся в соцсетях событиями из своей повседневной жизни, в том числе показывает результаты работы нейл-мастеров. The Lime предлагает посмотреть, какой маникюр делают украинские и зарубежные знаменитости, и возможно, подобрать что-то себе.

Надя Дорофеева

Солистку группы "Время и Стекло" можно смело назвать одной из самых стильных девушек Украины и звездой, с которой хочется брать пример. Певица всегда вдохновляет фанов новыми идеями в одежде, прическах и маникюре.

Настя Каменских

Настя Каменских, в отличие от Нади Дорофеевой, предпочитает короткие ногти. Одна из любимых ее форм - мягкий квадрат. Среди множества оттенков любимыми тонами певицы являются красные, винные, малиновые, а также нюдовый нейл-арт.

Вера Брежнева

Один из излюбленных дизайнов певицы - серебристый маникюр. Особенно красиво такой нейл-арт смотрится на коротких ногтях овальной формы.

Ким Кардашьян

Американская теледива Ким Кардашьян любит эпатировать публику, поэтому и маникюр выбирает соответствующий. Кардашьян также не скромничает и в выборе длины ногтей. Кроме того, Ким часто задает тренды в области маникюра.

Кайли Дженнер

Очень длинные ногти предпочитает и сестра Ким - 21-летняя Кайли Дженнер. Маникюр знаменитости всегда впечатляющий и запоминающийся.

Рианна

Достаточной длиной отличаются ногти и американской певицы Рианны. Среди оттенков можно встретить кислотную палитру, а также многогранные темные и красные тона.

Дженнифер Лопес

50-летняя звезда отдает предпочтение лаку с глиттером или металлизированным эффектом. Но также на ногтях Лопес нередко можно увидеть лаковое покрытие пастельных тонов.

Рита Ора

Рита Ора славится выбором необычайно яркого маникюра. Звезда старается каждый раз удивлять поклонников, выбирая всевозможные элементы декора ногтей, а также оригинальное сочетание нескольких оттенков лакового покрытия.

Ани Лорак

Маникюр певицы всегда консервативен и сдержан. Ани Лорак не приемлет длинных ногтей. Певица отдает предпочтение классическому красному маникюру или лакам пастельных тонов.

Анна Седокова

Анна Седокова - приверженка натуральной длины. Она никогда не появляется на публике с длинными ногтями. Любимый ее цвет - красный и все его оттенки.

  • Ранее The Lime сделал для вас фотоподборку причесок украинских знаменитостей, которые сделаны со вкусом и по последним тенденциям. Рассмотрите несколько незамысловатых идей несложных укладок на скорую руку, и воплощайте их в жизнь.

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