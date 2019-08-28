Как укрепить длинные волосы: 5 полезных процедур на дому без салонов

Красивые длинные волосы - гордость и визитная карточка любой девушки. Блестящие локоны всегда притягивают взгляды окружающих и вызывают восхищение. Однако постоянное окрашивание, укладки и другие вредные факторы постоянно ухудшают их состояние.

The Lime расскажет, как отрастить длинные волосы, а также даст несколько советов, как быстро укрепить волосы в домашних условиях, вернув им прежний здоровый вид.

Уход за длинными волосами: 5 полезных процедур

Массаж кожи головы

Массаж кожи головы способен творить чудеса. Он улучшает кровообращение, что обеспечивает хороший рост волосам. Причем делать самомассаж нужно регулярно.

Чтобы выполнить такой массаж, вам не нужно обладать никакими специальными навыками. Достаточно просто желания и наличия свободного времени. Самомассаж можно выполнять с применением специальных масел для укрепления волос, что только усилит процесс и поможет быстрее восстановить густоту волос.

Маски для волос

С помощью масок, приготовленных своими руками, можно восстановить поврежденные волосы, вернув им блеск и густоту. Однако народные рецепты стоит подбирать правильно, учитывая, прежде всего, свой тип волос.

Сухие волосы восстановит маска, содержащая сырой желток. Для приготовления этого средства нужно взять желток одного яйца и смешать его с половиной ложки меда и добавить несколько капель витамина А (или ложку любого растительного масла). Распределите маску по локонам и держите на волосах не менее часа. Смойте теплой водой с использованием шампуня.

Для жирной кожи головы хорошо подойдет маска из черники. Возьмите 300 г ягод (можно в замороженном виде), хорошо разотрите и залейте 200 мл кипящей воды. Когда раствор остынет, вотрите в кожу у корней и укутайте голову. Через полчаса смойте маску.

Эфирные масла

Одно из лучших средств, укрепляющих волосы и делающих их густыми, – эфирное масло. Самыми эффективными для восстановления проблемных волос считаются масла дерева бей, гвоздики и корицы, а также розмарина. Но помните, что эфирные масла достаточно "сильные", поэтому использовать их нужно вместе с базовыми. В качестве основы для маски подойдет касторовое, аргановое или оливковое масло.

Травы

Чтобы укрепить волосы специалисты рекомендуют применять отвары трав. Лучшие травы для укрепления – кора дуба, луковая шелуха (но исключительно для темных волос), а также крапива, тысячелистник, календула, можжевельник и петрушка. Отвары из этих трав втирайте в кожу головы и ополаскивайте ими волосы.

Рыба

На состояние волос благотворно влияют жирные сорта рыбы, такие как лосось, форель и скумбрия. Дело в том, что в рыбе содержится большое количество белка и железа, которые укрепляют локоны. Поэтому, чтобы ваши волосы не выпадали и выглядели здоровыми - ешьте рыбу.

Также читайте на The Lime, как защитить длинные волосы от солнца. Лучи палящего солнца высушивают локоны и повреждают их структуру. Поэтому, чтобы волосы оставались здоровыми, нужно знать несколько простых правил.

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