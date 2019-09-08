Иммунитет, витамины и омоложение: известный гинеколог назвала топ-5 мифов о женском здоровье

В социальных сетях, на форумах и даже среди знакомых можно встретить множество псевдоэкспертов, раздающих "ценные" советы о женском здоровье. Дезинформация растет как снежный ком, и тысячи людей продолжают совершать ошибки, игнорируя здравый смысл и рекомендации врачей. О том, какие из мифов самые распространенные, живучие и опасные, нам рассказала акушер-гинеколог и основательница "Женского клуба" Наталья Лелюх, также известная как блогер Доктор Наташа.

В каждой конкретной медицинской специальности существует мифов много. Ко мне в основном приходят с гинекологическими, и если разбивать по рейтингу, то на первом месте окажется миф о том, что существует маточный тонус, и что его нужно лечить.

На втором - усиление иммунитета. С ним справится очень сложно. Я не могу говорить на приеме, что все врачи - идиоты, но нужно как-то корректно и вежливо объяснить женщине, что все, что она принимала годами до этого, в принципе можно было не принимать, потому что оно ни к чему не привело.

Третий миф связан с неправильным пониманием профилактики. В головах наших людей профилактика - это есть витамины ведрами, принимать пробиотики, беречься, не простужаться, не сидеть на сквозняке, каждый день мыть антисептиком все на свете, стерилизовать все, к чему прикасается маленький ребенок. Это плохой миф и плохой лайфстайл, поскольку приводит к серьезным болезням. Среди них - болезни аллергического спектра, нарушения микрофлоры и даже определенные депрессивные расстройства, которые могут развиваться на этом фоне.

Витамины не являются абсолютно безопасными препаратами. Когда пытаешься объяснить, что ни одно полезное соединение не растет в виде таблетки на дереве, на тебя смотрят и говорят: "Но ведь там оно уже все чистенькое". Что значит чистенькое? Оно химически синтезировано!

На четвертом месте - миф об омоложении. Антиэйджинг - это огромные маркетинговые стратегии, куча денег, выброшенных в никуда, и как по мне, это вредит психике женщин. Идет трансляция месседжа, что любую проблему можно исправить, сделать человека снова молодым.

Женщины сейчас дольше живут, дольше поддерживают активность и, конечно, хотят выглядеть лучше. Но никто не говорит, что для того, чтобы лучше выглядеть, нужно в 16 лет не начинать курить, в 20 не делать первый аборт, а предохраняться, есть нормальную пищу и заниматься спортом.

Это, в купе с вашей генетикой, которая у всех разная, приведет вас к нормальному достижению прекрасного возраста - 60, 70, 80 лет. Но нет, уже в 30 или 40 лет женщины приходят в клинику и говорят: "Я хочу, чтобы морщин не было, сделайте со мной что-то". Это страшная вещь, потому что вырастает поколение, которое считает, что можно прийти к врачу и получить волшебную пилюлю. Нет такого, не существует.

Наталья Лелюх рекомендует запомнить 5 полезных привычек, которые могут улучшить физическое и психологическое состояние женщины.

Первое - это улыбаться. Второе - надежно предохраняться, потому что с прерыванием беременности всегда связаны нарушения гормонального фона. Третье - получать оргазм.

Секс должен сопровождаться разрядкой, и если ее нет, с возрастом у женщины, к сожалению, могут возникнуть серьезные проблемы. Это вопрос нереализованных желаний. Кому-то он выйдет боком уже в 20 лет, а кому-то - в 50, когда женщина скажет, что ничего за свою жизнь так и не почувствовала.

Четвертая полезная привычка - разумный подход к питанию. Я не могу давать конкретных советов, но обязательно нужно понимать, что ты ешь и зачем ты это делаешь. Уже из этого нужно подходить к созданию своего рациона. Ну, и конечно, следует навсегда запомнить, что алкоголь и никотин не являются друзьями женщины. Друзья женщины - спорт, привычка много ходить пешком, дышать свежим воздухом и получать позитивные эмоции от всего, что ее окружает.

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