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Известный пластический хирург объяснил, почему звезды неудачно меняют внешность

Хирург Эдгар Каминский рассказал об ошибках и трендах в эстетической медицине

воскресенье, 15 сентября 2019, 09:00
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СМИ часто публикуют фотографии звезд, которые прошли неудачные пластические операции. Казалось бы, у них есть доступ к лучшим врачам и самым современным омолаживающим процедурам. Что же это - случайность, от которой не застрахован никто, или последствия частых вмешательств? В комментарии для Lime эту тенденцию объяснил пластический хирург Эдгар Каминский.

"Если проанализировать последние 20-30 лет, это будут одни и те же люди. Их буквально человек 30-40, новые редко появляются. Эти люди зарабатывают на том, что их постоянно обсуждают. Конечно же, у них есть деньги, и если бы они хотели, они бы себя изменили. Но это живые люди, и они видят себя именно так, считают, что выглядят красиво. Это дело вкуса. Точно так же обсуждают наряды звезд. У них тоже есть деньги, но среди них есть люди, которые одеваются безвкусно. Тоже самое происходит в эстетике", - говорит хирург.

"Если бы человек понимал, что это некрасиво, если бы он хотел себя изменить, он бы это сделал".


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На вопрос, можно ли считать увлечение пластическими операциями зависимостью, Каминский ответил отрицательно.

"Зависимости нет, просто человек понимает, что реабилитация не такая уж длинная. Он понимает, что не так все было сложно, как он себе представлял, и начинает относится к этому иначе. Это как первый самый страшный полет на самолете: когда ты понимаешь, что проще долететь - начинаешь летать".

"Такие люди ведут себя как шопоголики: у кого-то появляются деньги, и он начинает покупать вещи без остановки. А кто-то останавливается, покупая только то, что ему нужно".

Также хирург рассказал, какие эстетические процедуры сегодня популярны в Украине и мире.

"Границы уже смазаны, и с учетом того количества иностранцев, которые приезжают в Украину, можно сказать, что тенденции во всем мире одинаковые. В первую очередь популярна бьютификация - процедуры, касающиеся изменения формы лица и тела за счет жировой ткани и имплантов; также это омолаживающие процедуры - антиэйджинг. Люди всегда хотят выглядеть свежее и моложе", - объясняет он.

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