Украинка победила на международном конкурсе красоты: многие ее знают по шоу "МастерШеф"

Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

Своим достижением украинка похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с короной. Право участвовать в конкурсе Анастасия получила после того, как стала обладательницей титула "Миссис Украина плюс-сайз".

Погосова стала первой участницей за всю историю конкурса красоты, которой удалось получить корону победительницы, перешагнув возрастную отметку в 40 лет. За победу сражались красавицы размера "плюс" из разных уголков мира. Украинка оставила позади 10 финалисток.

Анастасия известна украинскому зрителю по новому сезону кулинарного шоу на телеканале СТБ "МастерШеф". Она пришла на проект, чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте.

Погосова ранее работала заместителем начальника городского управления по делам культуры и спорта. Потом Анастасия вышла замуж за коблевского предпринимателя, бывшего директора базы курорта Коблево, Эдуарда Погосова, который был намного старше нее.

После смерти мужа Анастасия стала вести его бизнес, а также жить в свое удовольствие. Женщина выступает со стендапами, поет в ансамбле и много путешествует.

12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоялся главный ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина-2019". Заветный титул самой красивой девушки нашей страны и корону получила харьковчанка Маргарита Паша.

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