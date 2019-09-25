RU  UA

Лайм

Рейтинг финансового здоровья банков

Украинка победила на международном конкурсе красоты: многие ее знают по шоу "МастерШеф"

Конкурс проходил в столице Индии

среда, 25 сентября 2019, 17:44
читати статтю українською

Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

Своим достижением украинка похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с короной. Право участвовать в конкурсе Анастасия получила после того, как стала обладательницей титула "Миссис Украина плюс-сайз".

Погосова стала первой участницей за всю историю конкурса красоты, которой удалось получить корону победительницы, перешагнув возрастную отметку в 40 лет. За победу сражались красавицы размера "плюс" из разных уголков мира. Украинка оставила позади 10 финалисток.

Анастасия известна украинскому зрителю по новому сезону кулинарного шоу на телеканале СТБ "МастерШеф". Она пришла на проект, чтобы показать на своем примере всем женщинам за 40, что можно добиться всего в любом возрасте.

Погосова ранее работала заместителем начальника городского управления по делам культуры и спорта. Потом Анастасия вышла замуж за коблевского предпринимателя, бывшего директора базы курорта Коблево, Эдуарда Погосова, который был намного старше нее.

После смерти мужа Анастасия стала вести его бизнес, а также жить в свое удовольствие. Женщина выступает со стендапами, поет в ансамбле и много путешествует.

  • 12 сентября в киевском Дворце "Украина" состоялся главный ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина-2019". Заветный титул самой красивой девушки нашей страны и корону получила харьковчанка Маргарита Паша.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила прическу: фото

Актриса Моника Беллуччи обрезала свои роскошные длинные волосы и продемонстрировала свою новую прическу.

Длинные или короткие? Какие ногти в моде этой осенью

Какой маникюр в тренде осенью 2019. Выбирайте идеи дизайна для коротких и длинных ногтей.

Кендалл Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: как теперь выглядит сестра Ким Кардашьян

Супермодель Кендалл Дженнер из жгучей брюнетки перекрасилась в блонд.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: