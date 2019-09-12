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Названа победительница конкурса Мисс Украина-2019: вот ее лучшие фото

Всего же за победу боролись 24 конкурсантки с возрастом от 17 до 25 лет

четверг, 12 сентября 2019, 23:38
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Поздним вечером 12 сентября в киевском Дворце "Украина" завершился главный ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина-2019". По итогам мероприятия его победительницей была названа 23-летняя Маргарита Паша, студентка и мастер спорта по художественной гимнастике.

Всего же за победу боролись 24 конкурсантки с возрастом от 17 до 25 лет. Ведущим вечера стал Владимир Остапчук. По традиции корону "Мисс Украина" победительнице передала лауреатка прошлого года Леонила Гузь.

Также, согласно правилам конкурса, победительнице вручили денежный приз, который в этом году составил сумму в размере 400 тыс. гривен. Теперь же Маргарита Паша представит страну на декабрьском 69-м международном конкурсе "Мисс Мира-2019". В этом году его планируют провести в Таиланде.

Особенностью конкурса красоты в этом году стала его концепция, а именно тема четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки. Все они отличаются уникальными традициями, культурой и философией. На сцене конкурса его участницы демонстрировали не только свою внешность, но и аристократичность, африканский темперамент, азиатскую экзотику или так называемую американскую свободу.

Похоже, наиболее убедительной в этом была именно харьковчанка Маргарита Паша. Сегодня, насколько известно, девушка учится на 3 курсе Киевского института международных отношений, увлекается спортом.

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