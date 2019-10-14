Лобода показала лицо без макияжа, но не все фаны оценили

Перебравшаяся в Россию украинская певица Светлана Лобода предстала перед поклонниками без грамма косметики на лице.

Фото без макияжа 36-летняя артистка обнародовала на своей странице в Instagram. "Вдох. Выдох. Перезагрузка", - коротко подписала снимки Лобода.

Судя по снимкам, певица находится на отдыхе в тропиках. Где именно она проводит свой отпуск, Светлана не уточнила. На фото Лобода запечатлена в пестрой блузе и черном кожаном лифе. У певицы слегка растрепанные волосы и отсутствует макияж.

Большинство поклонников Лободы восхитились тем, как выглядит певица без косметики и оценили ее естественную красоту. Также нашли и те, которые написали, что Светлана выглядит уставшей и что ей лучше все-таки краситься.

"Без макияжа? Красиво", "Красивая", "Ты и без косметики прекрасно выглядишь!", "Ну ничего такая, натурально", "Такая естественная, очень красивая", "Прекрасно и без косметики", "Краситься все-таки надо!", "Страшненько если честно", "Уставшая очень. Отдыхайте больше", - пишут фолловеры.

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