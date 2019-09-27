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У меня есть недостатки: 51-летняя Селин Дион появилась в новом клипе без макияжа

Канадская певица не стесняется того, как с возрастом меняется ее внешность

пятница, 27 сентября 2019, 12:35
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Пятикратная обладательница "Грэмми" Селин Дион выпустила клип на песню "Imperfections" - сингл из предстоящего альбома "Courage", выход которого запланирован на 15 ноября 2019 года. В черно-белом музыкальном видео 51-летняя канадская певица в роскошных нарядах участвует в фотосессии, а затем возвращается в гримерку, смывает макияж перед зеркалом и улыбается своему отражению.

Режиссером клипа выступил канадский фотограф и художник Габриэль Куту-Дюмон, работавший с такими звездами, как Тейлор Свифт, Пинк, Джастин Тимберлейк, Рианна и Кэти Перри.

В песне "Imperfections" Селин Дион поет: "У меня есть свои недостатки, у меня есть шрамы, которые я скрываю. Но они часть меня, и ты тоже. И я не хочу выбирать. Они делают меня такой, какая я есть сегодня, и они никогда не исчезнут. Ты можешь любить их так же, как я люблю тебя?"

Фанаты певицы позитивно отреагировали на ее появление без макияжа.

"Селин доказывает, что мы не молодеем… но мы можем либо скрывать это, либо принять, - пишут они. - Это требует мужества. Прекрасный посыл с психологической точки зрения".

"Courage" станет первым англоязычным студийным альбомом Дион за шесть лет, а также первым релизом, который певица выпустит без своего покойного мужа и менеджера Рене Анжелила. Согласно пресс-релизу Columbia Records, в "Courage" войдет 16 песен, среди которых будут красивые баллады и цепляющие быстрые композиции.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Селин Дион

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