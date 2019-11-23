Жена MONATIK’а показала соблазнительные формы в купальнике: фото

Ирина Демичева, жена популярного украинского артиста MONATIK’а (Дмитрия Монатика), показала соблазнительное фото, сделанное во время путешествия супругов в Майами.

На снимке, опубликованном в Instagram, Ирина позирует на белоснежном песке в черном купальнике с завышенной талией, демонстрируя аппетитные женственные формы. "Майами, до самых скорых встреч", - прокомментировала снимок Демичева.

Подписчики Ирины рассыпались в комплиментах, восхищаясь ее роскошной фигурой и красотой.

"Афродита", "Безумно красивая", "Огненная русалочка", "Неземная", "Красавица", "Ириша, ты сногсшибательна", "Вах какая горячая девушка", "Вы шикарная", "Сильно красивая", - пишут комментаторы.

Напомним, что Ирина Демичева и Дмитрий Монатик воспитывают двоих сыновей. Супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ и не показывают лица деток общественности. До недавнего времени никто не знал и их имен. Рассекретить их MONATIK решил в особой форме - певец назвал их в одном из треков.

Ранее Ирина Демичева поделилась в сети трогательными архивными снимками, на которых позирует на последних месяцах беременности.

Также звездная пара посетила знаменитый парк аттракционов в Калифорнии - Диснейленд. Для похода в "самое счастливое место на земле" Ирина и Дмитрий выбралы одинаковые наряды.

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