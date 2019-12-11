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Минус 10 кг: украинская певица показала свои фото до и после похудения

Оля Цибульская решила вдохновить своих поклонниц идти к своим целям

среда, 11 декабря 2019, 10:06
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Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом. Но благодаря работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров.

Об этом артистка рассказала на личной странице в Instagram. В подтверждение своих слов певица предъявила подписчикам фото до похудения и свежий снимок себя.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее - мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения", - признается певица.

Цибульская также "слила" поклонникам свое основное правило. "Я теперь никогда не ем и не пью после семи", - поделилась Оля.

Фанаты в комментариях высказали свое восхищение силой воли певицы. "Круто, вы большая молодец", "Молодец, очень хороший результат", "Вот просто молодец, но не просто, а старательно", "Главное идти к своей цели не оборачиваясь.... Да Оля, эти слова о тебе", - пишут комментаторы.

  • Ранее Оля Цибульская выпустила клип на свою новую песню "Янголи Плачуть". В ролике артистка показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов. На идею видео Олю вдохновил ее 4-летний сын Нестор, который и сыграл одну из главных ролей в клипе.
  • Также певица рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Оля изредка публикует в соцсетях фотографии с супругом, однако всегда закрывает его лицо.

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