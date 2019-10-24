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Оля Цибульская сняла очень личный клип, на который ее вдохновил 4-летний сын

В ролике артистка показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов

четверг, 24 октября 2019, 11:10
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Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская выпустила клип на свою новую песню "Янголи Плачуть". В ролике артистка показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов.

Премьера видео состоялась 24 октября на YouTube-канале исполнительницы. На идею клипа Олю вдохновил ее 4-летний сын Нестор, который и сыграл одну из главных ролей в клипе.

Однажды Цибульская услышала от сына фразу, которая довела ее до слез. "Мама, пока ты смотришь в телефон - проходит мое детство". Именно тогда Оля осознала сколько всего действительно проходит мимо, пока мы сосредоточены исключительно на своих гаджетах.

"Будь онлайн в жизни, а не в гаджете. И береги свою любовь, даже если против вас весь мир", - призывает певица.

В клипе певицы также снялся телеведущий и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин. В ролике Цибульская и Добрынин ужинают "лайками" из социальных сетей, занимаются любовью с телефонами в руках и принимают душ, не выпуская гаджеты из рук.

Фанаты певицы прониклись новой видеоработой Цибульской, написав, что клип довел их до слез и вызвал мурашки.

"До мурашек", "Социальный клип на актуальную проблему современного мира... Браво, Оля", "Я заплакала, круто", "Клип, в котором поднимается проблема большинства. Ведь действительно у многих жизнь построена на соц.сетях и мы забываем наслаждаться жизнью", "Крутой клип, реалии нашей жизни, аж слезы на глазах", - пишут поклонники в комментариях.

  • Ранее Оля Цибульская поделилась с поклонниками пикантным фото и спровоцировала волну обсуждений. На снимке певица позирует полностью обнаженной.
  • Оля Цибульская рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности. Оля изредка публикует в соцсетях фотографии с мужем, однако всегда закрывает его лицо.

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