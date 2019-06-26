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Британцы опешили, узнав стоимость ремонта в доме принца Гарри и Меган Маркл

Еще больше их обескуражила информация об источнике финансирования

среда, 26 июня 2019, 18:48

Молодые родители принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно заселились в новую, более просторную для семьи резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре, закончили делать в ней капитальный ремонт. Как оказалось, для него герцогам потребовалось $3 миллиона.

Сумма средств, мягко говоря, удивила британцев. Еще больше их обескуражила информация об источнике финансирования. Средства, как пишет Vanity Fair, пара получила из суверенного гранта королевы Елизаветы II. И все бы ничего вот только формируется он из налогов жителей Великобритании.

Как пишет источник, сумма потраченных средств оказалась в королевских счетах, которые на днях обнародовал Букингемский дворец. Чуть более $3 миллионов потребовалось самой известной семье страны на благоустройство гнездышка принца Гарри и Меган Маркл.

Местные жители выразили свое возмущение такими расходами, поскольку грант Королевы Елизаветы II фактически формируется из их карманов. Ремонт оказался затратным также и по той причине, что потолочные балки и перекрытия, систему отопления и освещения в доме пришлось полностью заменить. На это потребовалось более 5 месяцев месяцев.

"Тратить государственные деньги во времена жесткой экономии на одну из самых богатых и привилегированных молодых пар страны. Ага, в этом есть смысл!" - сыронизировали в соцсетях.

Наряду с этим журналистам якобы удалось узнать, что не весь ремонт в доме был оплачен из гранта королевы. Всю мебель, технику и предметы интерьера принц Гарри и Меган Маркл якобы покупали за свои деньги.

  • Ранее стало известно, что Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из Королевского фонда, их совместной благотворительной организации с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Насколько известно, фонд продолжит свою работу, однако уже без участия герцога и герцогини Сассекських.
  • Внимательные жители Британии и поклонники королевской семьи обратили внимание на тот факт, что принц Уильям снял обручальное кольцо. Поговаривают, последний раз с кольцом на безымянном пальце его видели едва ли не в день свадьбы.

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