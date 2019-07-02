На съемках "экстрасенсов" неизвестный открыл стрельбу из пистолета

Во время съемок нового сезона проекта "Следствие ведут экстрасенсы" канала СТБ в Вышгороде неизвестный открыл стрельбу из пистолета.

Как пишет "Медианяня" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Киевской области, таким образом житель многоквартирного дома пытался сорвать съемки. Журналисты вызвали на место происшествия наряд полиции.

"Одному из соседей очень не понравились непонятные "ритуалы" предсказателей, разбросанные иголки и расставленные свечи. Рассерженный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", - рассказали правоохранители.

Парня прибывшие полицейские задержали, против него начато уголовное производство по статье "Хулиганство". На месте происшествия полиция извлекла стартовый пистолет, патроны к нему и гильзы. Пострадавших нет.

Напомним, канал СТБ объявили новый судейский состав 10 сезона шоу "Х-фактор". Стартует он уже 14 сентября. Предыдущую судейскую четверку покинули певцы Олеги Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Их места заняли поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

Новой ведущей юбилейного сезона "Х-фактор" станет актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Ранее народный артист Украины Виктор Павлик засветился на на съемках шоу "Х-фактор". Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный за кулисами проекта.

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