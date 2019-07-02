Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

На съемках "экстрасенсов" неизвестный открыл стрельбу из пистолета

Журналисты вызвали на место происшествия наряд полиции

вторник, 2 июля 2019, 12:22
читати статтю українською

Во время съемок нового сезона проекта "Следствие ведут экстрасенсы" канала СТБ в Вышгороде неизвестный открыл стрельбу из пистолета.

Как пишет "Медианяня" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Киевской области, таким образом житель многоквартирного дома пытался сорвать съемки. Журналисты вызвали на место происшествия наряд полиции.

"Одному из соседей очень не понравились непонятные "ритуалы" предсказателей, разбросанные иголки и расставленные свечи. Рассерженный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю", - рассказали правоохранители.

Парня прибывшие полицейские задержали, против него начато уголовное производство по статье "Хулиганство". На месте происшествия полиция извлекла стартовый пистолет, патроны к нему и гильзы. Пострадавших нет.

Напомним, канал СТБ объявили новый судейский состав 10 сезона шоу "Х-фактор". Стартует он уже 14 сентября. Предыдущую судейскую четверку покинули певцы Олеги Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Их места заняли поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

Новой ведущей юбилейного сезона "Х-фактор" станет актриса и телеведущая Даша Трегубова.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали скрытное место для крестин новорожденного сына

Это мероприятие супруги стараются сделать максимально закрытым

В Кремле отреагировали на громкий пост Нино Катамадзе об оккупантах

30 июня певица официально отказалась от выступлений в России

"Голос. Діти-5": кто прошел в суперфинал

По завершении 6 выпуска в команде каждого звездного тренера остались только двое участников

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган

Александр Положинский

Украина сможет в скором времени вернуть Донбасс при нескольких условиях – Александр Положинский
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: