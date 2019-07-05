Амстердам отказался принять Евровидение-2020: названа причина

Амстердам, как столица страны-победительницы Евровидения-2019, отказался принять у себя песенный конкурс следующего года.

Как пишет Eurovisionary, причина проста: в городе не нашлось места для проведения столь масштабного мероприятия.

В гранд-финале песенного конкурса в этом году победил 25-летний представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Согласно традиции, конкурс отправляется в один из городов страны-победительницы.

В июне в сети появился список вероятных городов, которые могут принять у себя Евровидение-2020, и возглавила его, конечно же, столица Амстердам. Однако вопреки ожиданиям, в Амстердаме отказались принять конкурс, так как самое подходящее для него место, оказалось забронированным на период его проведения.

Об этом также сообщил мэр столицы Фемке Халсема. Концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения конкурса, оказался занят в запланированный период.

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении вопроса, невозможно перенести", - отметила она.

Место проведения Евровидения-2020 будет определено и обнародовано уже в августе этого года. Ну а так как из списка вычеркнули Амстердам, наиболее вероятным становятся города Роттердам и Гаага. В список вероятных также входили Арнем и Маастрихт.

Украинский шоумен и продюсер Андрей Данилко (Верка Сердючка) рассказал, когда вернется на большую сцену. По словам музыканта, нелегко ему далось и выступление на Евровидении-2019.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.