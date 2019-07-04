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Все будет хорошо: Данилко рассказал, когда вернется на большую сцену

Планы вернуться в большой шоу-бизнес Данилко отрицать не стал

четверг, 4 июля 2019, 19:00
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За более чем 25 лет насыщенной карьеры украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) изрядно подустал. Именно поэтому последним масштабным выступлением артиста стал фестиваль Atlas Weekend 2017, после этого Данилко решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Исключением стало разве что Евровидение-2019.

Как признался шоумен в беседе с The Lime на съемках шоу "Х-фактор" канала СТБ, за это время у него накопилось много хорошего материала, но по большой сцене он соскучиться еще не успел - не хочет выглядеть на ней пустым барабаном.

"Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", - указал он.

При этом планы вернуться в большой шоу-бизнес Данилко отрицать не стал. Заверил, что "все будет хорошо".

"Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", - добавил он.

Нелегко артисту далось и выступление на Евровидении в этом году, куда Верку Сердючку пригласили в качестве специальной гостьи.

"Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", - признался он.

  • Ранее Андрей Данилко объяснил массовый наплыв звезд в политике. По словам артиста, многие из них наверняка получили определенные интересные предложения. При этом их попытки проявить себя в новой сфере вызывают пока только чувство неловкости.

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