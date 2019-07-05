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В Британии нашли архивное видео с Бэнкси: как выглядит самый загадочный художник мира

Вокруг личности и биографии художника годами ведутся споры

пятница, 5 июля 2019, 11:10
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В одном из архивов Британии отыскали короткое видеоинтервью с самым загадочным художником Бэнкси.

Как пишет The Guardian, в двухминутном репортаже корреспондента ITV London Хейга Гордона гений граффити говорит всего 35 секунд.

"Интервью сняли до выхода неуловимого художника на выставке Turf War 2003 в Лондоне, в кадре изображен человек, чье лицо частично закрыто бейсболкой и футболкой", - отмечает издание.

На видео предполагаемый Бэнкси объясняет, почему скрывает свое лицо: "Я маскируюсь, потому что вы не можете рисовать граффити, а потом выходить на публику. Эти две не совсем совместимые вещи", - пояснил он.

Вывод, что в кадре находится именно Бэнкси зрители сделали из-за рисунков, которые появляются далее в кадре. Автор рисует на стене изображение черного насекомого и работу с ребенком, который играется с алфавитными кубиками - они собираются в фразу "Kill more". Впоследствии их авторство припишут именно Бэнкси.

Ролик в архивах, исследуя личность художника, отыскал репортер ITV London из Бристоля Роберт Мерфи.

Вокруг личности и биографии художника Бэнкси, который скрывает свое имя и лицо, годами ведутся споры. Предполагают, что зовут гения стрит-арта Роберт или Робин Бэнкс. В начале 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили настоящее имя Бэнкси - Робин Каннингем.

Также существует версия, что Бэнкси - это Роберт Дель Ная, британский музыкант, участник группы Massive Attack. Это якобы подтверждает оговорка диджея Goldie в одном из его интервью. Не списывают со счетов и третью версию, согласно которой Бэнкси - это Джейми Хьюлетт, британский художник комиксов и основатель группы Gorillaz.

  • Ранее лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в Киеве. В соцсети появилась его фотография с украинским продюсером Потапом, при этом цели своего визита музыкант так и не раскрыл.

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