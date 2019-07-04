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Потап похвастался селфи с вокалистом Rammstein: в сети гадают, что музыкант делает в Киеве

Поклонники музыканта назвали версии его приезда в столицу Украины

четверг, 4 июля 2019, 18:14
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Украинский певец и продюсер Потап заинтриговал своих фолловеров в Instagram селфи лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Судя по всему, немецкий музыкант прилетел в Киев, что и стало поводом для дискуссий. Пользователи сети гадают, что же он делает в украинской столице.

Аналогичный снимок появился в Instagram-аккаунте Тилля Линдеманна: "Всегда приятно встретить хороших друзей", - написал музыкант, добавив к посту хештеги #kiev #kiew.

Посты обоих артистов собрали десятки тысяч лайков, в комментариях разгорелись споры. Многие фолловеры музыкантов решили, что Линдеманн прилетел в Киев увидеться со Светланой Лободой.

"Да разве не ясно? С Лободой прилетел увидеться, дочь проведать", "Давай фит с Потапом", "Лучше с Надей Дорофеевой", "Сколько можно уже с этой Лободой?! Ну приехал человек в Киев, ну что здесь такого?" - поспорили в комментариях.

Все дело в том, что уже не первый год Тилля Линдеманна СМИ и таблоиды зовут тайным возлюбленным поп-певицы Светланы Лободы, а также отцом ее дочери Тильды.

Чем на самом деле занимался в Киеве Тилль Линдеманн, на данный момент не известно.

  • В ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Ракима Майерса). Его обвиняют в избиении двух парней. Сам A$AP Rocky утверждает, что невиновен, так как неизвестные, с которыми завязалась драка, преследовали его на улицах города.

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