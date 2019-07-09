На "Танцях з зірками" раскрыли первые имена судей нового сезона

Поклонники телевизионного проекта "Танці з зірками" не перестают гадать, кого же они увидят в новом сезоне, который ожидается на канале "1+1" уже в сентябре этого года.

Вокруг 7 сезона долго ходили различные слухи: поговаривали, на проекте стоит ждать Наталью Могилевскую и Олю Фреймут, однако все это лишь догадки. А пока имена участников остаются в тайне, организаторы шоу назвали первые имена членов жюри.

Тройка судей действительно будет обновленной, хотя и не так кардинально, как ожидалось ранее. В нее по-прежнему войдут хореограф Влад Яма и балерина Екатерина Кухар, пишет "КП в Украине". При этом организаторы обещают нового третьего члена жюри, которым станет некий человек "с мировым именем" и невероятным опытом в танцах. Когда будет названо имя третьего члена жюри - пока неизвестно.

Влад Яма уже успел рассказать журналистам, чего стоит ждать от него в новом сезоне. Хореограф намерен раскрыть зрителям больше правды, а участникам шоу - дать больше объективных оценок. В свою очередь, Екатерина Кухар отметила, что она, как и прежде, будет объективна, и все будет зависеть исключительно от участников.

Напомним, победителями 6 сезона шоу "Танці з зірками", который прошел в августе-сентябре 2018 года, стали комик Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева.

В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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