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Группа "Океан Ельзи" презентовала новый трек "Човен": аудио

В сети заговорили о новом альбоме группы

четверг, 11 июля 2019, 13:56
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В четверг, 11 июля, группа "Океан Ельзи" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube.

О релизе новой песни музыканты также сообщили в Instagram. Трек активно набирает прослушивания и комментарии слушателей.

Автором текста традиционно стал фронтмен группы Святослав Вакарчук. Сильная лирика в лучших жанрах ОЕ тронула поклонников.

"Спасибо, ребята. Сильно как всегда", "Очень сильно и душевно. ОЕ, так держать", "Спасибо за ваше творчество", - указали в комментариях первые слушатели.

Заговорили в обсуждениях и о новом альбоме группы, однако никакой информации по этому поводу пока нет. Последний на данный момент альбом ОЕ "Без меж" вышел в мае 2016 года.

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