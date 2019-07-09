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Вакарчук удивил снимками жены и приемной дочери - многие увидели его семью впервые

Личную жизнь артист предпочитает держать в тайне

вторник, 9 июля 2019, 14:34
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Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук удивил фанов фотографиями семьи. Многие фолловеры артиста в Instagram признались, что видят его близких впервые.

На личной странице в соцсети Вакарчук опубликовал совместные фотографии с родными и поздравил украинцев с Днем семьи и верности, который отмечался 8 июля.

"Сегодня - День семьи в Украине. Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Спасибо вам, мои родные!" - написал музыкант.

К своему посту лидер ОЕ приложил фотографии супруги Ляли Фонаревой и ее 25-летней дочери от первого брака Дианы.

Не удивительно, что фотографии семьи музыканта оказались столь интересными для его фолловеров, ведь они в сети - редкость. Журналисты до сих пор не знают наверняка, женат ли Вакарчук на бывшем менеджере ОЕ Ляле Фонаревой или пара живет вместе без штампов в паспортах. Сам же музыкант развеивать слухи не спешит.

При этом в одном из интервью на личные темы Вакарчук упоминал следующее: "Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся… И никогда, каким бы известным я ни стал, не собираюсь делать всеобщим достоянием свои именины, крестины, свадьбу… Не хочу делать театральные постановки на тему личных отношений".

Материал глянца вышел под заголовком "Вакарчук о своей жене и будущих детях", что говорит об официальном статусе, раз уже музыкант не имел ничего против.

  • Гитарист группы "Океан Ельзи" Владимир Опсеница женился в Грузии. Свадьба с участием всех музыкантов коллектива прошла в 22-23 июня.
  • Ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко после трехдневной свадьбы в Италии появилась на обложке журнала, для которого снялась в свадебном мини-платье.

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