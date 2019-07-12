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Обладателя трех премий "Грэмми" задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии

Это не первый раз, когда 52-летний певец сдается полиции

пятница, 12 июля 2019, 13:05
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Полиция Чикаго арестовала американского R&B-певца, обладателя трех премий "Грэмми" R. Kelly (Роберта Келли). Ему выдвинули обвинения по 13 пунктам.

Как пишет The New York Times, это уже не первый раз, когда музыкант сдается полиции. На этот раз его подозревают в изготовлении детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию.

Примечательно, что это не первый раз, когда 52-летний певец сдается полиции. В феврале этого года R. Kelly предъявили обвинения в изнасиловании четверых женщин, трем из которых было меньше 18 лет. Позже музыканта отпустили под залог, своей вины он таки и не признал.

В преступлениях сексуального характера знаменитость обвиняют уже не первый год к ряду. В 2000-х его уже судили за изготовление детской порнографии. Тогда в руках полиции якобы оказалось видео, в котором он занимается сексом с несовершеннолетней девушкой. В 2008-м R. Kelly оправдали.

Дальнейшая судьба артиста пока остается неизвестной.

  • Арестованный в Швеции рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) вынужден отменить все запланированные концерты до конца июля этого года. 13 числа музыканта ожидали на главной сцене киевского опен-эйра Atlas Weekend 2019.

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